В первую очередь сирены включили в южных областях, а уже через несколько минут – в центральных и восточных.
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Заметим, что для жителей Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей это уже вторая тревога за ночь. Впервые сирены известили граждан об угрозе удара около 1 часа ночи. Тогда звуки взрывов услышали харьковчане. Были ли это враждебные "прилеты" или работа ПВО – пока неизвестно.
В каких областях объявили тревогу
- Житомирской области,
- Винницкой,
- Киевской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Одесской,
- Николаевской,
- Черниговской,
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Луганской (воздушную тревогу в регионе не отменяли еще с 4 апреля).
Позднее всего тревогу включили в Полтавской области – в 03:35.
Карта тревог в Украине / Скриншот "єМапа"
Жителям западных областей в этот раз повезло. 5 и 6 июля они просыпались вместе со всеми украинцами в 3 часа ночи, а уже 7 июля сирены там не включили.
Мэры предупреждали о ракетных обстрелах
6 июля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что располагает информацией о возможных ракетных обстрелах области. Серьезная опасность, по его словам, будет существовать целую неделю. В настоящее время Марцинкив призывает горожан быть еще более ответственными и моментально реагировать на сирены.
С предупреждением об угрозе ракетных ударов в течение 24 часов вечером 6 июля обратился мэр Нежина Александр Кодола. Чиновник призвал жителей города не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, а ответственно относиться к собственной жизни.
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