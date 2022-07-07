Найперше сирени увімкнули у південних областях, а вже через кілька хвилин – у центральних та східних.

Читайте також Скасування обмежень для військовозобов'язаних, вибухи у Скадовську: основне за 133 день війни

Зауважимо, що для мешканців Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей це вже друга тривога за ніч. Уперше сирени сповістили громадян про загрозу удару близько 1 години ночі. Тоді звуки вибухів почули харків'яни. Були це ворожі "прильоти" чи робота ППО – наразі невідомо.

У яких областях оголосили тривогу

Житомирській області,

Вінницькій,

Київській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Одеській,

Миколаївській,

Чернігівській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Харківській,

Полтавській,

Луганській (повітряну тривогу в регіоні не скасовували ще з 4 квітня).

Найпізніше тривогу увімкнули у Полтавській області – о 03:25.



Карта тривог в Україні / Скриншот "єМапа"

Мешканцям західних областей цього разу пощастило. 5 та 6 липня вони прокидалися разом з усіма українцями о 3 годині ночі, натомість вже 7 липня сирени в цій частині України не увімкнули.

Мери попереджали про ракетні обстріли

6 липня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що має інформацію про можливі ракетні обстріли області. Серйозна небезпека, за його словами, існуватиме тиждень. У цей час Марцінків закликає містян бути ще відповідальнішими й моментально реагувати на сирени.

З попередженням про загрозу ракетних ударів упродовж 24 годин ввечері 6 липня звернувся міський голова Ніжина Олександр Кодола. Чиновник закликав мешканців міста не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу, а відповідально ставитися до власного життя.

Зверніть увагу: відбій тривоги оголосили за кілька хвилин після 4 ранку, тобто тривала вона приблизно годину.

Це може вас зацікавити – звернення президента до українців за 6 липня: відео