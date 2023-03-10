Второй раз за день: в Украине объявляли воздушную тревогу из-за российской авиации

В Украине второй раз за день 10 марта объявляли воздушную тревогу. Фиксировали активность Ту-22м3 на Северном направлении.

Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Воздушную тревогу объявляли в таких областях: Житомирская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Киевская, Черниговская, Харьковская, Донецкая, Луганская, АР Крым. В прошлый раз во время воздушной тревоги украинцев предупредили, что на Востоке – угроза баллистического вооружения. Кроме того, в центральных и южных областях фиксировали угрозу ЗРК/ОТРК. В Сумской области и на Донбассе предупреждали также об угрозе артиллерийских обстрелов. Также сообщалось о взрывах в Херсоне и пригороде. Официального подтверждения или опровержения нет. Воздушную тревогу объявляли в таких областях: Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Луганской, АР Крым. Отбои начались около 16:41. Украинцев просят доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и пытается атаковать Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.