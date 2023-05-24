В Киевской и большинстве областях объявляли воздушную тревогу

Посреди дня во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об угрозе было предупреждено на Юге, в Центре и Востоке страны, а потом в других областях.

Сначала воздушная тревога была объявлена ​​в восточных регионах. Однако очень быстро об угрозе было предупреждено в большинстве областях, даже в Киевской.

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Во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена ​​в Донецкой и Днепропетровской областях.В Херсонской и Запорожской областях также была объявлена ​​воздушная тревога.В приграничных областях Харьковской области предупредили об угрозе артиллерийских обстрелов.Тревогу объявили в Кировоградской области, а затем в Николаевской, Черкасской и Винницкой областях.Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не игнорировать тревогу.Мониторинговые группы сообщили о возможных пусках "Калибров", но подчеркнем, что это неофициальная информация. В любом случае в укрытие нужно уходить всегда, когда объявляют воздушную тревогу.В Никополе и Марганце Днепропетровской области предупредили об угрозе артиллерийских обстрелов.Воздушная тревога была объявлена ​​в Киевской области и Житомирской областях. Через минуту о тревоге известили в Хмельницкой области.В ОК "Юг" подтвердили, что час назад на боевом дежурстве в Черном море враг срочно вывел фрегат "Адмирал Макаров", который может выпустить до 8 "Калибров". Спикер командования Владислав Назаров призвал быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и переходить в укрытие, если она объявлена.Почти во всех областях объявили об отбое угрозы. По состоянию на сегодняшний день воздушная тревога объявлена ​​только в Луганской области, где она длится уже более года, а также во временно оккупированном Крыму.