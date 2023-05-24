В Киевской и большинстве областях объявляли воздушную тревогу

Посреди дня во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об угрозе было предупреждено на Юге, в Центре и Востоке страны, а потом в других областях.
Сначала воздушная тревога была объявлена в восточных регионах. Однако очень быстро об угрозе было предупреждено в большинстве областях, даже в Киевской.
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Во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу12:17
Воздушная тревога была объявлена в Донецкой и Днепропетровской областях.12:18
В Херсонской и Запорожской областях также была объявлена воздушная тревога.12:21
В приграничных областях Харьковской области предупредили об угрозе артиллерийских обстрелов.12:27
Тревогу объявили в Кировоградской области, а затем в Николаевской, Черкасской и Винницкой областях.12:34
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не игнорировать тревогу. 12:38
Мониторинговые группы сообщили о возможных пусках "Калибров", но подчеркнем, что это неофициальная информация. В любом случае в укрытие нужно уходить всегда, когда объявляют воздушную тревогу.12:57
В Никополе и Марганце Днепропетровской области предупредили об угрозе артиллерийских обстрелов.12:59
Воздушная тревога была объявлена в Киевской области и Житомирской областях. Через минуту о тревоге известили в Хмельницкой области.13:01
В ОК "Юг" подтвердили, что час назад на боевом дежурстве в Черном море враг срочно вывел фрегат "Адмирал Макаров", который может выпустить до 8 "Калибров". Спикер командования Владислав Назаров призвал быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и переходить в укрытие, если она объявлена.13:27
Почти во всех областях объявили об отбое угрозы. По состоянию на сегодняшний день воздушная тревога объявлена только в Луганской области, где она длится уже более года, а также во временно оккупированном Крыму.