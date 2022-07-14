Во многих областях Украины снова тревоги: перейдите в укрытие

На Востоке Украины объявили сигнал воздушной тревоги. Это уже третий раз за сегодня. "Красными" сейчас являются 9 областей.

Украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов поздно вечером. Жителей областей, где объявлен сигнал о воздушной опасности просят перейти в укрытие. Это может спасти жизнь!

Внимание Ракетные удары по Виннице и Николаеву, ВСУ отбили несколько атак: основное за 141 день войны

В каких областях объявили тревогу:

Сумская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Днепропетровская область;

Луганская область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Николаевская область;

Одесская область.

Заметим, что тревога не объявлена только в Херсонской области, ведь она временно захвачена российскими оккупантами.



По состоянию на 21:00 воздушная тревога была объявлена только на Востоке / Скриншот

Обновление: уже через полчаса в этих областях последовали отбои.

Угроза ракетных ударов высока

Если вы увидите попадания вражеских ракет или снарядов, не распространяйте адреса этих мест и фото или видео последствий. Это может помочь россиянам корректировать свой огонь. Такие действия угрожают жизни гражданских и служб, прибывающих на место происшествия. Также нельзя распространять конкретные данные о работе противовоздушной обороны. Будьте осмотрительны и берегите себя

Оперативное командование "Юг" предупредило, что в Украине сохраняется угроза ракетных ударов со стороны россии. В Черном море находятся 4 корабля с более 20 крылатыми ракетами.

Сегодня россия уже нанесла ракетный удар из Черного моря по Виннице – 2 крылатые ракеты типа "Калибр" попали в офисное помещение в центре города. В результате атаки пострадали более сотни человек, 22 жертвы, среди них дети.

Поэтому, несмотря на то, что в последнее время украинцы перестали реагировать на сигналы воздушной тревоги, все реже они следуют в укрытия во время опасности, угроза циничных атак россии никуда не исчезла.