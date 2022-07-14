Во многих областях Украины снова тревоги: перейдите в укрытие
На Востоке Украины объявили сигнал воздушной тревоги. Это уже третий раз за сегодня. "Красными" сейчас являются 9 областей.
Украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов поздно вечером. Жителей областей, где объявлен сигнал о воздушной опасности просят перейти в укрытие. Это может спасти жизнь!
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В каких областях объявили тревогу:
- Сумская область;
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Днепропетровская область;
- Луганская область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Николаевская область;
- Одесская область.
Заметим, что тревога не объявлена только в Херсонской области, ведь она временно захвачена российскими оккупантами.
По состоянию на 21:00 воздушная тревога была объявлена только на Востоке / Скриншот
Обновление: уже через полчаса в этих областях последовали отбои.
Важно! Если вы увидите попадания вражеских ракет или снарядов, не распространяйте адреса этих мест и фото или видео последствий. Это может помочь россиянам корректировать свой огонь. Такие действия угрожают жизни гражданских и служб, прибывающих на место происшествия. Также нельзя распространять конкретные данные о работе противовоздушной обороны. Будьте осмотрительны и берегите себя
Угроза ракетных ударов высока
Оперативное командование "Юг" предупредило, что в Украине сохраняется угроза ракетных ударов со стороны россии. В Черном море находятся 4 корабля с более 20 крылатыми ракетами.
Сегодня россия уже нанесла ракетный удар из Черного моря по Виннице – 2 крылатые ракеты типа "Калибр" попали в офисное помещение в центре города. В результате атаки пострадали более сотни человек, 22 жертвы, среди них дети.
Поэтому, несмотря на то, что в последнее время украинцы перестали реагировать на сигналы воздушной тревоги, все реже они следуют в укрытия во время опасности, угроза циничных атак россии никуда не исчезла.