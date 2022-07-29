В большинстве областей Украины – воздушная опасность

29 июля 2022 , 09:30
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В Украине во многих областях около 09:30 начали звучать сирены. Жителей большинства регионов, а также Киева призвали пройти в укрытия.

Первой – еще около 09:00 сирены услышала Николаевская область. Впоследствии воздушная тревога прозвучала на территории Кировоградщины и Черкасщины, после этого – об опасности предупредили жителей остальных областей.

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В каких областях прозвучали сирены:

  • Волынская,
  • Ровненская,
  • Житомирская,
  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Кировоградская,
  • Черкасская,
  • Николаевская,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Тернопольская,
  • Черновицкая,
  • Ивано-Франковска,
  • Закарпатская,
  • Луганская,
  • Львовская.
Обратите внимание! В 09: 40 в Николаевской области сообщили об отбое. Уже после этого, как информирует " Суспильне", в областном центре услышали взрывы.

В Беларуси на взлет пошел истребитель

Перед тем, как в Украине массово прозвучали сирены, телеграм-канал "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 09:03 на слет в Барановичах пошел истребитель.

Воздушная тревога утром 29 июля / Скриншот с карты Вадима Клименко

 
Автор: Ірина Пундор