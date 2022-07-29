В большинстве областей Украины – воздушная опасность
29 июля 2022 , 09:30Читати новину українською
В Украине во многих областях около 09:30 начали звучать сирены. Жителей большинства регионов, а также Киева призвали пройти в укрытия.
Первой – еще около 09:00 сирены услышала Николаевская область. Впоследствии воздушная тревога прозвучала на территории Кировоградщины и Черкасщины, после этого – об опасности предупредили жителей остальных областей.
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В каких областях прозвучали сирены:
- Волынская,
- Ровненская,
- Житомирская,
- Киевская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Черкасская,
- Николаевская,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Тернопольская,
- Черновицкая,
- Ивано-Франковска,
- Закарпатская,
- Луганская,
- Львовская.
В Беларуси на взлет пошел истребитель
Перед тем, как в Украине массово прозвучали сирены, телеграм-канал "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 09:03 на слет в Барановичах пошел истребитель.
Воздушная тревога утром 29 июля / Скриншот с карты Вадима Клименко