В большинстве областей Украины – воздушная опасность

В Украине во многих областях около 09:30 начали звучать сирены. Жителей большинства регионов, а также Киева призвали пройти в укрытия.

Первой – еще около 09:00 сирены услышала Николаевская область. Впоследствии воздушная тревога прозвучала на территории Кировоградщины и Черкасщины, после этого – об опасности предупредили жителей остальных областей.

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В каких областях прозвучали сирены:

Волынская,

Ровненская,

Житомирская,

Киевская,

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Кировоградская,

Черкасская,

Николаевская,

Винницкая,

Хмельницкая,

Тернопольская,

Черновицкая,

Ивано-Франковска,

Закарпатская,

Луганская,

Львовская.

В Беларуси на взлет пошел истребитель

В 09: 40 в Николаевской области сообщили об отбое. Уже после этого, как информирует " Суспильне ", в областном центре услышали взрывы.

Перед тем, как в Украине массово прозвучали сирены, телеграм-канал "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 09:03 на слет в Барановичах пошел истребитель.

Воздушная тревога утром 29 июля / Скриншот с карты Вадима Клименко