Людям следует срочно спускаться в укрытие. Сирены в регионах начали раздаваться после 15:10. Однако около 15:40 последовали отбои.
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Взрывы в Винницкой области были плановые
Местные жители сообщают, что в Винницкой области слышали звуки взрывов, пишет "Суспильне".
Напомним, что местные власти ранее сообщали – в Винницкой области прогремят взрывы. В селе Писаревка Калиновской общины будут подрывать карьер. Однако перед этим должны были включить предупредительный сигнал.
Впоследствии глава Калиновской общины Василий Полищук подтвердил, что взрывы были плановыми. Они совпали с сигналом воздушной тревоги.
Где объявляли тревогу
- Волынская,
- Харьковская,
- Одесская,
- Николаевская,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Тернопольская,
- Ивано-Франковская,
- Донецкая,
- Луганская области.
Отметим, что в Луганской области отбоя воздушной тревоги нет с апреля. Также система оповещения не работает в Херсонской области из-за оккупации.
Как действовать
Когда объявляют воздушную тревогу, нельзя пренебрегать укрытием. Там следует находиться до отбоя, о котором скажут на официальных ресурсах. Если рядом нет укрытия, следует хотя бы соблюдать правила двух стен.
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