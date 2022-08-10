Людям следует срочно спускаться в укрытие. Сирены в регионах начали раздаваться после 15:10. Однако около 15:40 последовали отбои.

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Взрывы в Винницкой области были плановые

Местные жители сообщают, что в Винницкой области слышали звуки взрывов, пишет "Суспильне".

Напомним, что местные власти ранее сообщали – в Винницкой области прогремят взрывы. В селе Писаревка Калиновской общины будут подрывать карьер. Однако перед этим должны были включить предупредительный сигнал.

Впоследствии глава Калиновской общины Василий Полищук подтвердил, что взрывы были плановыми. Они совпали с сигналом воздушной тревоги.

Где объявляли тревогу

  • Волынская,
  • Харьковская,
  • Одесская,
  • Николаевская,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Тернопольская,
  • Ивано-Франковская,
  • Донецкая,
  • Луганская области.

Отметим, что в Луганской области отбоя воздушной тревоги нет с апреля. Также система оповещения не работает в Херсонской области из-за оккупации.

Как действовать

Когда объявляют воздушную тревогу, нельзя пренебрегать укрытием. Там следует находиться до отбоя, о котором скажут на официальных ресурсах. Если рядом нет укрытия, следует хотя бы соблюдать правила двух стен.

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