Людям слід терміново спускатись в укриття. Сирени в регіонах почали лунати після 15:10.

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Місцеві жителі повідомляють, що у Вінницькій області чути звуки вибухів, пише "Суспільне". Офіційних підтверджень поки немає.

Де оголосили тривогу

Волинська,

Харківська,

Одеська,

Миколаївська,

Вінницька,

Хмельницька,

Тернопільська,

Івано-Франківська,

Донецька,

Луганська області.

Зауважимо, що на Луганщині відбою повітряної тривоги немає з квітня. Також система оповіщення не працює у Херсонській області через окупацію.

Як діяти

Коли оголошують повітряну тривогу, не можна нехтувати укриттям. Там варто перебувати до відбою, про який скажуть на офіційних ресурсах. Якщо поруч немає укриття, слід хоча б дотримуватись правил двох стін.