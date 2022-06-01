Во многих областях Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
Во многих областях Украины на 15:58 1 июня звучит воздушная тревога. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом запрещено, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 канал.
Обратите внимание Европейских политиков нужно посадить в автобус и привезти в Мариуполь, – Давыдюк
По состоянию на 1 июня об опасности сообщают жителям таких областей:
- Киевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Сумской;
- Луганской.
Враг выпустил 6 ракет по Сумщине
Дмитрий Живицкий – глава Сумской ОВА – сообщил, что около 13:30 российские оккупанты нанесли ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской общины. По предварительным данным, враг выпустил 6 ракет.
Живицкий сообщил, что данные о жертвах и разрушениях уточняются.
Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской общины, Шосткинский район. Предварительно: было выпущено 6 ракет,
– заявил глава ОВА.
В Николаеве был артиллерийский обстрел
Об артиллерийском обстреле в Николаеве около 14:45 сообщил городской голова Александр Сенкевич. Он призвал людей быть максимально осторожными и не находиться у окон.
Около 16:03 Сенкевич объявил об отбое угрозы артобстрела.
В Донецкой области Россия нанесла 15 ударов
Нацполиция сообщила, что за сутки 31 мая российские захватчики 15 раз ударили по Донбассу. В эпицентре огня оказались 10 населённых пунктов. Речь идет об Авдеевке, Славянске, Нелиповке, Ярове, Очеретине, Райгородке, Семеновке, Каменке, Ласточкино и Романовке.
По данным правоохранителей, есть погибшие. Враг повредил 17 гражданских объектов. Среди них:
- жилые дома;
- хозяйственные постройки;
- детский сад;
- кафе;
- админздание.
В полиции рассказали, что враг готовил:
- авиации;
- реактивных систем залпового огня "Буратино";
- артиллерии;
- танков;
- стрелкового оружия.
Правоохранители открыли уголовные производства. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.
Заметьте – Харьковщину продолжают поливать огнем из всего возможного оружия: смотрите видео