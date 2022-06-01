Во многих областях Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

1 июня 2022 , 15:55
Читати новину українською

Во многих областях Украины на 15:58 1 июня звучит воздушная тревога. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом запрещено, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 канал.

Обратите внимание Европейских политиков нужно посадить в автобус и привезти в Мариуполь, – Давыдюк

По состоянию на 1 июня об опасности сообщают жителям таких областей:

  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Луганской.

Враг выпустил 6 ракет по Сумщине

Дмитрий Живицкий – глава Сумской ОВА – сообщил, что около 13:30 российские оккупанты нанесли ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской общины. По предварительным данным, враг выпустил 6 ракет.

Живицкий сообщил, что данные о жертвах и разрушениях уточняются.

Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской общины, Шосткинский район. Предварительно: было выпущено 6 ракет,
– заявил глава ОВА.

Примите во внимание! Предыдущая массовая воздушная тревога в Украине звучала около 13:40. Впоследствии СМИ сообщили о взрыве в Одессе. Пока официального подтверждения или опровержения этой информации не было.

В Николаеве был артиллерийский обстрел

Об артиллерийском обстреле в Николаеве около 14:45 сообщил городской голова Александр Сенкевич. Он призвал людей быть максимально осторожными и не находиться у окон.

Около 16:03 Сенкевич объявил об отбое угрозы артобстрела.

В Донецкой области Россия нанесла 15 ударов

Нацполиция сообщила, что за сутки 31 мая российские захватчики 15 раз ударили по Донбассу. В эпицентре огня оказались 10 населённых пунктов. Речь идет об Авдеевке, Славянске, Нелиповке, Ярове, Очеретине, Райгородке, Семеновке, Каменке, Ласточкино и Романовке.

По данным правоохранителей, есть погибшие. Враг повредил 17 гражданских объектов. Среди них:

  • жилые дома;
  • хозяйственные постройки;
  • детский сад;
  • кафе;
  • админздание.

В полиции рассказали, что враг готовил:

  • авиации;
  • реактивных систем залпового огня "Буратино";
  • артиллерии;
  • танков;
  • стрелкового оружия.

Правоохранители открыли уголовные производства. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.

Заметьте – Харьковщину продолжают поливать огнем из всего возможного оружия: смотрите видео

 

 

Автор: Мар'яна Бекало