Во многих областях Украины воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
1 октября 2022 , 14:59Читати новину українською
Сегодня в обед во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, красными стали Восток и Юг Украины.
Так, около 14:45 во многих областях Украины объявили об угрозе ракетных обстрелов. Людей призвали перейти в укрытие.
В каких регионах объявили воздушную тревогу
По состоянию на 15:00 воздушную тревогу объявили в:
- Сумской области,
- Полтавской области,
- Харьковской области,
- Черкасской области,
- Кировоградской области,
- Днепропетровской области,
- Донецкой области,
- Николаевской области,
- Херсонской области,
- Запорожской области.
Кроме этого, воздушная тревога не стихает и в Луганской области, где ее объявили еще 4 апреля.