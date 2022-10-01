Во многих областях Украины воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

1 октября 2022 , 14:59
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Сегодня в обед во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, красными стали Восток и Юг Украины.

Так, около 14:45 во многих областях Украины объявили об угрозе ракетных обстрелов. Людей призвали перейти в укрытие.

 

В каких регионах объявили воздушную тревогу

По состоянию на 15:00 воздушную тревогу объявили в:

  • Сумской области,
  • Полтавской области,
  • Харьковской области,
  • Черкасской области,
  • Кировоградской области,
  • Днепропетровской области,
  • Донецкой области,
  • Николаевской области,
  • Херсонской области,
  • Запорожской области.

Кроме этого, воздушная тревога не стихает и в Луганской области, где ее объявили еще 4 апреля.

 

 

 
Автор: Анастасія Кушпіт