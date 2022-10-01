Во многих областях Украины воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

Сегодня в обед во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, красными стали Восток и Юг Украины.

Так, около 14:45 во многих областях Украины объявили об угрозе ракетных обстрелов. Людей призвали перейти в укрытие.

В каких регионах объявили воздушную тревогу

По состоянию на 15:00 воздушную тревогу объявили в:

Сумской области,

Полтавской области,

Харьковской области,

Черкасской области,

Кировоградской области,

Днепропетровской области,

Донецкой области,

Николаевской области,

Херсонской области,

Запорожской области.

Кроме этого, воздушная тревога не стихает и в Луганской области, где ее объявили еще 4 апреля.