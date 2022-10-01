Так, близько 14:45 у багатьох областях України оголосили про загрозу ракетного обстрілу. Людей закликали перейти в укриття.

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У яких регіонах оголосили повітряну тривогу

Загалом станом на 15:00 повітряну тривогу оголосили у:

Сумській області,

Полтавській області,

Харківській області,

Черкаській області,

Кіровоградській області,

Дніпропетровській області,

Донецькій області,

Миколаївській області,

Херсонській області,

Запорізькій області.

Одеській області.

Також у Нікопольському районі Дніпропетровської області загроза артилерійського обстрілу.

Крім цього, повітряна тривога не стихає й на Луганщині, де її оголосили ще аж 4 квітня.

Повітряна тривога в обід 1 жовтня / alerts.in.ua

Важливо! Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси "прильотів", жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів або роботою ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.

Як поводитись під час повітряної тривоги

Якщо почули сигнал повітряної тривоги або побачили відповідне сповіщення, зберігайте спокій. Швидко, але без паніки перекрийте воду, газ, вимкніть електричні прилади, після чого якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища.

Якщо ви чомусь не маєте змоги цього зробити, в такому випадку рятувальники радять користуватися "правилом двох стін". Перейдіть до кімнати, яка не має вікон, тобто відділяє вас та вулицю щонайменше двома стінами, й тримайтеся ближче до опорної стіни.

Також не забудьте подбати про літніх або маломобільних сусідів, якщо у вашому будинку такі є – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Покидати укриття можна лише після відбою.