Станом на 11:30 відомо, що внаслідок обстрілу загинуло 25 людей. Також близько 50 людей поранені, серед яких є діти.

До теми Ракетний удар по колоні в Запоріжжі: вже відомо про понад 20 загиблих

У поліції заявили, що госпіталізовано понад 60 людей

Повідомляється, що збройні сили Росії завдали ракетного удару по Запоріжжю близько 7:30 ранку. Унаслідок ракетного удару була обстріляна цивільна гуманітарна автоколона з мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку.

В Офісі генпрокурора також показали наслідки ракетного удару по Запоріжжю.

Окупанти обстріляли Запоріжжя / Фото Офіс генпрокурора

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв близько 11:50 повідомив, що серед загиблих 11 чоловіків та 13 жінок. За його даними, загинуло 24 людини, коли в Офісі генпрокурора повідомили про 25 жертв.

Також Куртєв надав дещо інші дані щодо постраждалих. За його інформацією, 36 людей поранено – 24 чоловіків та 11 жінок. Окрім того, Куртєв повідомив, що поранено одну дитину.

Начальниця відділу комунікації ГУ НП в Запорізькій області Ганна Ткаченко заявила, що внаслідок обстрілу до медзакладів госпіталізовано 62 людини, пише Суспільне.

Кількість постраждалих знову зросла

У пресслужбі Нацполіції області розповіли, що кількість поранених від обстрілу гуманітарної колони збільшилась до 74 людей, пише Суспільне.

До Запорізької обласної клінічної лікарні госпіталізували 31 пораненого.

Російський теракт у Запоріжжі: що відомо

Збройні сили Росії завдали ракетного удару по Запоріжжю, влучивши по колоні авто цивільних. Заступника керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко інформував, що Росія, ймовірно, випустила по Запоріжжю 16 ракет із застосуванням ЗРК С-300.

Як повідомляло Суспільне, начальник управління вибухотехнічної служби ГУ НП в Запорізькій області Сергій Угрюмов заявив, що більшість людей загинули та були поранені внаслідок осколкового ураження елементами ракет комплексу C-300.

Через російський теракт у Запоріжжі оголосили 1 жовтня днем жалоби за загиблими.

На терористичну атаку росіян відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави сказав, що "так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі".

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