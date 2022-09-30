Ще 28 людей зазнали поранень. Така інформація є станом на 09:20.

До теми Планувався виїзд 34 авто: перші деталі ракетного удару по колоні в Запоріжжі

Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди, наші земляки,

– заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Що відомо про обстріл гуманітарної колони у Запоріжжі

Росіяни зранку 30 червня скоїли черговий терористичний акт. Близько 7 години ранку вони двічі атакували Запоріжжя. Під час другої атаки ворог запустив ракету по гуманітарній колоні, яка стояла в черзі на виїзді з Запоріжжя. Люди прямували на тимчасово окуповані території. Вони хотіли забрати своїх родичів на підконтрольну Україні територію, а також відвести допомогу.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на 30 червня з Запоріжжя планувався виїзд 34 автомобілів з мешканцями Луганської області.

Росіяни обстрілюють Україну: останні новини

У ночі на 30 вересня ворог атакував Миколаїв. Одна ракета влучила у багатоповерхівку в спальному районі міста. Рятувальники витягли з-під завалів жінку. Відомо, що постраждали 8 людей. 4 квартири зруйновані вщент, а ще 6 – частково. Також пошкоджень зазнали сусідні будівлі.

Ввечері 29 вересня росіяни вгатили "Іскандерами" по АТП у Дніпрі. На жаль, 1 людина загинула, а 5 – постраждали. Є багато руйнувань: 52 автобуси згоріли вщент, а майже сотня – понищені.

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