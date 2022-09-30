По состоянию на 11:30 известно, что в результате обстрела погибли 25 человек. Также около 50 человек ранены, среди которых есть дети.

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В полиции заявили, что госпитализированы более 60 человек

Сообщается, что вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Запорожью около 7:30 утра. В результате ракетного удара была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка.

В Офисе генпрокурора также показали последствия ракетного удара по Запорожью.

Оккупанты обстреляли Запорожье / Фото Офис генпрокурора

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев около 11:50 сообщил, что среди погибших 11 мужчин и 13 женщин. По его данным, погибли 24 человека, в то время как в Офисе генпрокурора сообщили о 25 жертвах.

Также Куртев предоставил несколько иные данные о пострадавших. По его информации, 36 человек ранены – 24 мужчины и 11 женщин. Кроме того, Куртев сообщил, что ранен один ребенок.

Начальник отдела коммуникации ГУ ЧП в Запорожской области Анна Ткаченко заявила, что в результате обстрела в медучреждения госпитализированы 62 человека, пишет Суспільне.

Российский теракт в Запорожье: что известно

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Запорожью, попав по колонне гражданских автомобилей. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко информировал, что Россия, вероятно, выпустила по Запорожью 16 ракет с применением ЗРК С-300.

Как сообщало Суспільне, начальник управления взрывотехнической службы ГУ ЧП в Запорожской области Сергей Угрюмов заявил, что большинство людей погибли и были ранены в результате осколочного поражения элементами ракет комплекса C-300.

Из-за российского теракта в Запорожье объявили 1 октября днем траура по погибшим.

На террористическую атаку россиян отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства сказал, что "так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире".

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