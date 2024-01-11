Жителей ряда областей предупредили об угрозе с неба. Воздушная тревога была объявлена в 01:41. Призываем находиться в укрытиях, пока не будет отбоя воздушной тревоги. Это может уберечь вам жизнь.

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В каких областях угроза баллистики

Мониторинговые каналы в 01:39 известили о том, что существует угроза баллистического вооружения. Вот поэтому и объявили воздушную тревогу. По состоянию на 01:45 она звучала в:

  • Запорожский;
  • Донецкий;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Кировоградской;
  • Полтавской;
  • в Сумской областях.