Жителей ряда областей предупредили об угрозе с неба. Воздушная тревога была объявлена в 01:41. Призываем находиться в укрытиях, пока не будет отбоя воздушной тревоги. Это может уберечь вам жизнь.
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В каких областях угроза баллистики
Мониторинговые каналы в 01:39 известили о том, что существует угроза баллистического вооружения. Вот поэтому и объявили воздушную тревогу. По состоянию на 01:45 она звучала в:
- Запорожский;
- Донецкий;
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Полтавской;
- в Сумской областях.