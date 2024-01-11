Мешканців низки областей попередили про загрозу з неба. Повітряну тривогу оголосили о 01:41. Закликаємо перебувати в укриттях доти, поки не буде відбою повітряної тривоги. Це може вберегти вам життя.

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В яких областях загроза балістики

Моніторингові канали о 01:39 сповістили про те, що існує загроза балістичного озброєння. Саме тому й оголосили повітряну тривогу. Станом на 01:45 вона лунала у:

Запорізькій;

Донецькій;

Харківській;

Дніпропетровській;

Миколаївській;

Кіровоградській;

Полтавській;

Сумській областях.

Це важливо! Оскільки загроза атаки балістичним озброєнням, то надзвичайно важливо перебувати в укриттях. Ракети такого типу або ті, які летять по балістичній траєкторії, надзвичайно складно збивати. Тож, найкраще, що ви можете зробити задля власної безпеки, – не покидати безпечних місць до оголошення відбою повітряної тривоги.