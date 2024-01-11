Мешканців низки областей попередили про загрозу з неба. Повітряну тривогу оголосили о 01:41. Закликаємо перебувати в укриттях доти, поки не буде відбою повітряної тривоги. Це може вберегти вам життя.

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В яких областях загроза балістики

Моніторингові канали о 01:39 сповістили про те, що існує загроза балістичного озброєння. Саме тому й оголосили повітряну тривогу. Станом на 01:45 вона лунала у:

  • Запорізькій;
  • Донецькій;
  • Харківській;
  • Дніпропетровській;
  • Миколаївській;
  • Кіровоградській;
  • Полтавській;
  • Сумській областях.