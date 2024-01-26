В ряде областей Украины была воздушная тревога: снова существовала угроза атаки баллистикой

После полуночи 26 января воздушную тревогу объявляли в ряде областей Украины. Известно, что была угроза применения баллистического вооружения. Через пол часа после отбоя сирены раздались снова.

Информацию об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Людей призвали оставаться в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя воздушной тревоги. Обратим внимание, что в 01:20 был отбой воздушной тревоги, а около 01:50 карта снова "покраснела". В этот раз это также было связано с угрозой атаки баллистикой.

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В каких областях была воздушная тревога

По состоянию на 01:55 воздушную тревогу объявили в:

Николаевской;

Запорожской;

Херсонской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Одесской;

Кировоградской областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:55 26 января / Скриншот карты

Позже мониторинговые каналы начали сообщать, что Херсон под плотной атакой со стороны врага. Оккупанты бьют по Херсону как из артиллерии, так и из баллистики. Также есть информация о выходах из района Армянска, что на полуострове Крым.

И уже в 02:21 стало известно об отбое воздушной тревоги, связанный с угрозой применения баллистического вооружения.

Тревогу объявляли ранее

Обратим внимание, что воздушная тревога начала распространяться по Украине в 00:52. Позже поступило сообщение от Воздушных сил, в котором объяснили, почему в ряде регионов страны предупреждают об угрозе с неба.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения для областей, где объявлена воздушная тревога!

– сообщили в Воздушных силах.

Уже в 01:20 объявили отбой воздушной тревоги, связанной с угрозой применения баллистического вооружения. Будьте осторожны, покидая укрытия.

Во время воздушной тревоги важно находиться в укрытии. Оставайтесь там до тех пор, пока не будет объявления об отбое. Этот простой алгоритм действий может уберечь вам здоровье и жизнь. Также помните о том, что ни в коем случае нельзя снимать на фото и видео работу ПВО и выкладывать соответствующий контент в сеть. Не будьте сообщниками врага, который может использовать эти файлы для будущих атак и корректировки огня.

Обратим внимание, что после обеда 25 января российские военные запустили по Николаевской области ракету Х-59 с истребителя Су-34. Как отметили в Воздушных силах ВСУ, управляемую авиационную ракету удалось уничтожить в небе над регионом.