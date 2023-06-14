По всей Украине объявляли воздушную тревогу: взлетал враждебный Миг-31К

Во многих областях Украины вечером 14 июня объявлена воздушная тревога. Сообщается, что в небо взлетал вражеский Миг-31К.

Украинцев призывают в случае тревог немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь, информирует 24 Канал.

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Что известно об угрозе в ночь на 15 июня