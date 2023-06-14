По всей Украине объявляли воздушную тревогу: взлетал враждебный Миг-31К

Во многих областях Украины вечером 14 июня объявлена воздушная тревога. Сообщается, что в небо взлетал вражеский Миг-31К.
Украинцев призывают в случае тревог немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь, информирует 24 Канал.
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Что известно об угрозе в ночь на 15 июня
Воздушные тревоги начались около 23:42. В считанные минуты "покраснела" вся карта Украины. Впоследствии известили, что в небо взлетел российский Миг-31К. Отбои стартовали около 00:06. Ранее вечером воздушные тревоги объявляли уже несколько раз. Причиной также являлась активность вражеской авиации.
Людям подчеркивают, что следует доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами и ракетами, но и фейками. В ночь на 14 июня оккупанты атаковали Одесскую, Днепропетровскую и Донецкую области
. Враг запустил крылатые ракеты и иранские ударные БпЛА. К сожалению, террористический удар захватчиков унес жизни людей. Кроме того, известно о пострадавших.