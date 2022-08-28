Во время воздушной тревоги раздавались взрывы на Ровенщине и Волыни
В ряде регионов Украины вечером 28 августа объявили воздушную тревогу. Всех, кто услышал сирену, тогда призывали немедленно направляться к укрытию.
Первую тревогу объявили в Киевской области и в самой столице в 19:19. Вскоре начали "краснеть" на карте и другие области. Вскоре в сети сообщили, что раздаются взрывы на Ровенщине и Волыни. А отбои начались ориентировочно через полчаса.
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В каких областях объявили воздушную тревогу:
- Киевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Сумской;
- Винницкой;
- Хмельницкий;
- Тернопольской;
- Закарпатской;
- Черновицкой;
- Львовской;
- Волынский;
- Ровенской;
- Житомирской;
- Кировоградской;
- Ивано-Франковский.
Карта тревог по состоянию на 19:28 / Скриншот
Вероятно, атакуют из Беларуси
В телеграме "Беларускі Гаюн" сообщили, что в 19.30 по Украине запустили несколько ракет. Это, вероятно, совершили российские истребители из воздушного пространства Беларуси. Там были подмечены бомбардировщики моделей Ту-22М. Вскоре также появились сообщения о других запусках:
- Три с неба над Туровым;
- Два с неба над Петриков.
После этого в том же телеграм-канале сообщили, что бомбардировщики оккупантов начали возвращаться на территорию россии.
Взрывы в Ровенской области звучали дважды
О первых звуках взрывов в Ровенской области сообщили в 19.34. Спустя 10 минут местные жители сообщили, что это повторилось. По состоянию на 19:45 неизвестно, что служило причиной этих звуков, ведь это могла быть и работа наших систем ПВО.
Что касается Волыни, то такие сообщения появились примерно тогда же, однако сразу указывали, что это противовоздушная оборона. По состоянию на 20:00 местные власти обеих областей никак не комментировали звуки, которые слышали жители регионов.Обратите внимание! Если вы увидите последствия взрывов или прилетов – не фотографируйте и не снимайте видео. Если опубликовать такие материалы в сети, это может помочь врагу корректировать огонь при повторных ударах. Также нельзя распространять никакую конкретную информацию о работе украинских систем ПВО.
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