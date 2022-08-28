Во время воздушной тревоги раздавались взрывы на Ровенщине и Волыни

28 августа 2022 , 19:24
Читати новину українською

В ряде регионов Украины вечером 28 августа объявили воздушную тревогу. Всех, кто услышал сирену, тогда призывали немедленно направляться к укрытию.

Первую тревогу объявили в Киевской области и в самой столице в 19:19. Вскоре начали "краснеть" на карте и другие области. Вскоре в сети сообщили, что раздаются взрывы на Ровенщине и Волыни. А отбои начались ориентировочно через полчаса.

Заметьте "Хлопок" в Новой Каховке и Алупке, безумные потери врага: основное за 186 день войны

В каких областях объявили воздушную тревогу:

  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Сумской;
  • Винницкой;
  • Хмельницкий;
  • Тернопольской;
  • Закарпатской;
  • Черновицкой;
  • Львовской;
  • Волынский;
  • Ровенской;
  • Житомирской;
  • Кировоградской;
  • Ивано-Франковский.


Карта тревог по состоянию на 19:28 / Скриншот 

Вероятно, атакуют из Беларуси

В телеграме "Беларускі Гаюн" сообщили, что в 19.30 по Украине запустили несколько ракет. Это, вероятно, совершили российские истребители из воздушного пространства Беларуси. Там были подмечены бомбардировщики моделей Ту-22М. Вскоре также появились сообщения о других запусках:

  • Три с неба над Туровым;
  • Два с неба над Петриков.

После этого в том же телеграм-канале сообщили, что бомбардировщики оккупантов начали возвращаться на территорию россии.

Взрывы в Ровенской области звучали дважды

О первых звуках взрывов в Ровенской области сообщили в 19.34. Спустя 10 минут местные жители сообщили, что это повторилось. По состоянию на 19:45 неизвестно, что служило причиной этих звуков, ведь это могла быть и работа наших систем ПВО.

Что касается Волыни, то такие сообщения появились примерно тогда же, однако сразу указывали, что это противовоздушная оборона. По состоянию на 20:00 местные власти обеих областей никак не комментировали звуки, которые слышали жители регионов.

Обратите внимание! Если вы увидите последствия взрывов или прилетов – не фотографируйте и не снимайте видео. Если опубликовать такие материалы в сети, это может помочь врагу корректировать огонь при повторных ударах. Также нельзя распространять никакую конкретную информацию о работе украинских систем ПВО.

К теме – сколько раз объявляли тревогу в День Независимости: смотрите видео

 

Автор: Олександр Марчак