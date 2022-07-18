В большинстве областей раздалась воздушная тревога

18 июля 2022 , 17:34
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В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены в разное время звучали почти во всех регионах.

Не пренебрегайте собственной безопасностью. Находитесь в укрытиях, пока повторная сирена не известит об отбое.

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Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 17:52 сирены известили о воздушной тревоге из-за угрозы ракетного удара россии в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкой области;
  • Ровенской области;
  • Волынской области;
  • Тернопольской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • в Харьковской области.

Также непрерывно воздушная тревога с 4 апреля продолжается в Луганской области. В то же время из-за временной оккупации система оповещения в Херсонской области с 15 апреля не работает.

За несколько минут до объявления воздушной тревоги появились сообщения о взрывах в Николаеве.

По состоянию на 18:05 на Севере и Центре сирены известили об отбое, в то же время тревоги сместились и на Запад.

Так, воздушная тревога была объявлена ​​в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Также Сирены прозвучали в Донецкой области.

По состоянию на 18:10 воздушная тревога продолжается:

  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Вознесенском районе Николаева;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковская область.

Что делать, если вы услышали звуки взрывов

Если во время воздушной тревоги услышали звуки взрывов – помните, что это может быть результат работы ПВО. Однако ни в коем случае не распространяйте фото и видео, на которых видна работа противовоздушной обороны, ведь этим может воспользоваться враг.

Однако, если прилет был, то в который раз напоминаем, что распространять фото и видео с последствиями удара во время воздушной тревоги строго запрещено. Также нельзя указывать место удара и его адрес. Все это может помочь оккупантам скорректировать свой огонь.

Важно! Каждый день россия доказывает, что является страной-террористом, атакуя жилые дома, школы, больницы, университеты, торговые центры и т.д. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, ведь предсказать, куда будут атаковать оккупанты в следующий раз – невозможно.


Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте информацию только из проверенных источников.

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Автор: Іван Магуряк