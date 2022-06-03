Во многих регионах объявили тревогу: находитесь в укрытиях
3 июня 2022 , 13:35Читати новину українською
Источник:єМапа
Во многих регионах Украины в обед 3 июня включили сирены. Во всех областях, кроме западных и южных, была объявлена воздушная тревога.
Немедленно спуститесь в укрытие и находитесь дам, пока не получите сообщение об отбое. Находиться на улице во время тревоги нельзя, так как вы рискуете погибнуть в результате вражеского авиаудара.
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Сирены включили около 13:30. В Донецкой области – раньше на 1 час и 20 минут.
В каких областях объявили тревогу
- Житомирской,
- Винницкой,
- Киевской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Луганской,
- Донецкой,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Черкасской,
- Полтавской.
Карта воздушных тревог / Фото єМапа
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Последствия вражеских обстрелов Украины
- Российские оккупанты днем 2 июня активно обстреливали Харьковскую область. Из-за этого в Чугуеве погиб местный житель. Также известно о пострадавших в селе Катериновка Лозовского района, Балаклейской общине и областном центре. Кроме того, в Циркунах и Золочеве разрушения получили жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки и ангар с зерном.
- Около 5 часов утра оккупанты совершили массовый обстрел пограничных населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. С территории России прилетели не менее сотни вражеских ракет и мин. Известно, что захватчики открывали огонь из реактивных систем залпового огня и минометов. К счастью, обошлось без жертв.
- Под удар попало и одно из сел Зеленодольской общины на Днепропетровщине. Снаряд попал в жилой дом, где находились мать с 2 детьми. В результате удара они пострадали.
- Оккупанты активно обстреливали Луганскую область. Огонь открывали по 10 населенным пунктам региона. Из-за этого разрушения получили 36 домов и 4 автомобиля пожарной части. Также известно, что погибла одна женщина.
- По Донецкой области враг бил из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. К сожалению, 3 человека погибли, а еще 8 – пострадали.
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