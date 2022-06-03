Во многих регионах объявили тревогу: находитесь в укрытиях

Во многих регионах Украины в обед 3 июня включили сирены. Во всех областях, кроме западных и южных, была объявлена воздушная тревога.

Немедленно спуститесь в укрытие и находитесь дам, пока не получите сообщение об отбое. Находиться на улице во время тревоги нельзя, так как вы рискуете погибнуть в результате вражеского авиаудара.

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Сирены включили около 13:30. В Донецкой области – раньше на 1 час и 20 минут.

В каких областях объявили тревогу

Житомирской,

Винницкой,

Киевской,

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Запорожский,

Днепропетровской,

Кировоградской,

Черкасской,

Полтавской.



Карта воздушных тревог​ / Фото єМапа

В 13:52 в Винницкой, Киевской и Кировоградской областях объявили отбой. Впрочем, менее чем через 10 минут в областях снова завыли сирены. Повезло только жителям Винницкой области – там не объявляли тревогу во второй раз.

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Последствия вражеских обстрелов Украины

Российские оккупанты днем ​​2 июня активно обстреливали Харьковскую область. Из-за этого в Чугуеве погиб местный житель. Также известно о пострадавших в селе Катериновка Лозовского района, Балаклейской общине и областном центре. Кроме того, в Циркунах и Золочеве разрушения получили жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки и ангар с зерном.

Около 5 часов утра оккупанты совершили массовый обстрел пограничных населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. С территории России прилетели не менее сотни вражеских ракет и мин. Известно, что захватчики открывали огонь из реактивных систем залпового огня и минометов. К счастью, обошлось без жертв.

Под удар попало и одно из сел Зеленодольской общины на Днепропетровщине. Снаряд попал в жилой дом, где находились мать с 2 детьми. В результате удара они пострадали.

Оккупанты активно обстреливали Луганскую область. Огонь открывали по 10 населенным пунктам региона. Из-за этого разрушения получили 36 домов и 4 автомобиля пожарной части. Также известно, что погибла одна женщина.

По Донецкой области враг бил из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. К сожалению, 3 человека погибли, а еще 8 – пострадали.

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