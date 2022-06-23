Почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Почти на всей территории Украины около 17:47 23 июня объявили о воздушной тревоге. В большинстве областей она продолжалась примерно 20 – 25 минут.

Людям напоминают, что во время воздушной тревоги нужно откладывать все дела и срочно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 канал.

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Также украинцам напоминают, что необходимо доверять только информацию из официальных источников.

О воздушной тревоге извещают жителей:

Львовской области;

Тернопольской области;

Волынской области;

Буковины;

Закарпатье;

Ивано-Франковской области;

Хмельницкая область;

Винницкой области;

Житомирской области;

Киевской области;

Черкасской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Луганская область.

В Черном море – 5 вражеских кораблей

Наталья Гуменюк – руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины – 22 июня сообщила, что в акватории Черного моря неподалеку от берегов Украины находятся 5 российских кораблей. Кроме того, зафиксировали подлодку. В общей сложности они снаряжены 44 крылатыми ракетами. Речь идет о типе "Калибр".

Я хочу заметить, что эти ракеты угрожают не только южным регионам, не только побережью. Их дальность поражения наземных целей – более 2 тысяч километров. Это очень существенное оружие, которое применимо. И угроза очень сильна,

– заявила Гуменюк.

Также в акватории Черного моря находятся три больших десантных корабля. В то же время Украине помогает даже погода. Из-за шторма даже не может говориться о высадке российского десанта.

Успех ВСУ на острове Змеином

Тем временем, украинские защитники и защитницы продолжают эффективно работать над тем, чтобы освободить от российских захватчиков все временно оккупированные территории. В Генштабе ВСУ доложили, что наши герои используют все действенные формы и способы вернуть под контроль Украины остров Змеиный.

В частности, уже удалось:

ухудшить радиолокационную обстановку врага;

снизить возможности российских оккупантов по возведению ПВО;

устранить значительное количество живой силы врага.

В то же время в Генштабе ВСУ отметили, что работа продолжается.

В Украину уже прибыли HIMARS

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину уже прибыли HIMARS – легендарные американские системы, способные с высокой точностью поражать целые врага, расположенные на дальнем расстоянии.

Резников поблагодарил Ллойда Остина – руководителя Пентагона – за помощь.

"Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", – заявил Резников.

Сейчас это – самое дальнобойное оружие, которое имеют на балансе ВСУ.