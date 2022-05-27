Во многих регионах Украины воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

Вечером 27 мая во многих регионах Украины взвыли сирены воздушной тревоги.

Первые сигналы воздушной тревоги вечером 27 мая начали появляться в 20:42. Случилось это в Днепропетровской области.

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По последним данным, сигнал воздушной тревоги уже раздался в:

Луганской,

Запорожский,

Харьковской,

Днепропетровской,

Полтавской,

Сумской,

Черниговская,

Киевской,

Черкасский,

Кировоградской,

Винницкой,

Житомирской области,

а также в Киеве.

Карта воздушный тревог 27 мая / Скриншот с сайта "єМапа"

Сигнал "Внимание всем" – это протяжное звучание сирен или отрывочные гудки. Услышав сигнал воздушной тревоги:

Включите телевизор или радио: официальное сообщение передается в течение 5 минут после сигнала.

Из сообщения можно будет узнать место и время чрезвычайной ситуации, ее масштаб, вероятную продолжительность и порядок действий по безопасности. Прослушали сообщение – следуйте инструкциям.

Оставляйте телевизор или радиоприемники включенными – по этим каналам могут поступать следующие сообщения.

По возможности передайте сообщения соседям.

Россия использовала почти две с половиной тысячи ракет с начала полномасштабной агрессии против Украины. Целью российских военных в основном становятся объекты гражданской инфраструктуры. Российские боевые самолеты более 3 тысяч раз появлялись в украинском небе.

Соответствующие данные объявил президент Владимир Зеленский во время обращения к политикам и народу Индонезии. По его словам, от 24 февраля 2022 года российская армия применила против Украины уже 2400 различных ракет.

Абсолютное большинство по гражданской инфраструктуре. По предприятиям, по складам, в том числе по складам с продовольствием. По жилым домам, по железной дороге,

– сказал президент.

Глава государства отметил, что ракетные удары со стороны России оказывают прямое влияние на продовольственную безопасность. Зеленский заверил, что Украина стремится не допустить развертывания продовольственного кризиса.

Для этого государство работает над переводом украинского экспорта на новые маршруты, насколько это возможно, в условиях войны. Президент заявил, что Украина пытается поставлять зерно на мировой рынок через европейские порты.

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