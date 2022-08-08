Во многих регионах Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

8 августа 2022 , 18:30
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Во многих регионах Украины по состоянию на 18:30 раздается воздушная тревога. Украинцев призывают отложить все дела и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги.

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Об опасности извещают жителей:

  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Днепропетровской области;
  • Харьковской области;
  • Луганской области;
  • Запорожской области.

Утром оккупанты выпустили 4 ракеты

Утром 8 августа во многих областях Украины раздались сигналы воздушной тревоги. По данным командования Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты выпустили из акватории Черного моря 4 ракеты типа "Калибр". К счастью, силы ПВО сбили все.

Сегодня, 8 августа, около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты все цели,
– рассказали наши военные.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что одну ракету сбили герои в Одесской области. Три других – в центральных областях.

К сожалению, обломки одной ракеты упали на гражданский объект над Уманским районом. На месте инцидента вспыхнул пожар. Пострадали 2 человека. Их госпитализировали.

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Автор: Мар'яна Бекало