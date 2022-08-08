Во многих регионах Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
Во многих регионах Украины по состоянию на 18:30 раздается воздушная тревога. Украинцев призывают отложить все дела и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги.
Обратите внимание Есть ориентиры и удачно их реализуем, – ОК "Юг" об уничтожении складов врага
Об опасности извещают жителей:
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Днепропетровской области;
- Харьковской области;
- Луганской области;
- Запорожской области.
Утром оккупанты выпустили 4 ракеты
Утром 8 августа во многих областях Украины раздались сигналы воздушной тревоги. По данным командования Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты выпустили из акватории Черного моря 4 ракеты типа "Калибр". К счастью, силы ПВО сбили все.
Сегодня, 8 августа, около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты все цели,
– рассказали наши военные.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что одну ракету сбили герои в Одесской области. Три других – в центральных областях.
К сожалению, обломки одной ракеты упали на гражданский объект над Уманским районом. На месте инцидента вспыхнул пожар. Пострадали 2 человека. Их госпитализировали.
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