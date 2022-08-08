Во многих регионах Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

Во многих регионах Украины по состоянию на 18:30 раздается воздушная тревога. Украинцев призывают отложить все дела и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги.

Обратите внимание Есть ориентиры и удачно их реализуем, – ОК "Юг" об уничтожении складов врага

Об опасности извещают жителей:

Житомирской области;

Винницкой области;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Днепропетровской области;

Харьковской области;

Луганской области;

Запорожской области.

Утром оккупанты выпустили 4 ракеты

Утром 8 августа во многих областях Украины раздались сигналы воздушной тревоги. По данным командования Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты выпустили из акватории Черного моря 4 ракеты типа "Калибр". К счастью, силы ПВО сбили все.

Сегодня, 8 августа, около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты все цели,

– рассказали наши военные.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что одну ракету сбили герои в Одесской области. Три других – в центральных областях.

К сожалению, обломки одной ракеты упали на гражданский объект над Уманским районом. На месте инцидента вспыхнул пожар. Пострадали 2 человека. Их госпитализировали.

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