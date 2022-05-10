Во многих регионах Украины воздушная тревога: пройдите в укрытие
10 мая 2022 , 19:21Читати новину українською
В центральных областях Украины около 19:15 10 мая включили сирены экстренного оповещения. В этих регионах существует угроза ракетного удара.
Немедленно возьмите свой "тревожный чемоданчик" и пройдите в укрытие. Об этом сообщает 24 канал.
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В каких областях объявили тревогу
- Киевской,
- Черниговская,
- Сумской,
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Луганской (там воздушная тревога уже несколько недель).