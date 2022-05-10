Во многих регионах Украины воздушная тревога: пройдите в укрытие

10 мая 2022 , 19:21
Читати новину українською

В центральных областях Украины около 19:15 10 мая включили сирены экстренного оповещения. В этих регионах существует угроза ракетного удара.

Немедленно возьмите свой "тревожный чемоданчик" и пройдите в укрытие. Об этом сообщает 24 канал.

Рекомендуем Беларусь разворачивает силы спецопераций, Зеленский встретился с Бербоком: основное за 76 день войны

В каких областях объявили тревогу

  • Киевской,
  • Черниговская,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Луганской (там воздушная тревога уже несколько недель).
 
Автор: Софія Мінджоса