Во многих телефонных звонках мне говорили, что я умру через 3 дня, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский вспомнил, как после начала российского вторжения, во многих странах думали, что Украину захватят через 3 дня. Поэтому и главе государства говорили, что якобы через 3 дня он умрет.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью нидерландскому изданию. Президент отметил, что его уговаривали покинуть Киев.

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Иностранные лидеры говорили вывезти семью

Владимир Зеленский напомнил, что после начала российского вторжения во время телефонных разговоров иностранные лидеры говорили ему выехать вместе с семьей из столицы. Мол, Украину захватят через 3 дня, а его убьют.

Я слышал от многих стран ЕС и за его пределами, что Путин оккупирует Украину через три дня. Во многих телефонных звонках мне сказали, что я умру через три дня,

– рассказал Зеленский.

Однако президент остался в столице и до сих пор там находится.

На Зеленского готовили покушения

Еще 9 марта советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил о том, что на Владимира Зеленского готовили более десятка покушений . Однако благодаря усилиям разведки и контрразведки, все планы врага удалось предотвратить еще на ранних стадиях.

26 марта советник министра обороны Маркиян Лубкивский заявил, что ППК "Вагнер" готовила покушение на Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля . Лубкивский отметил, что все доказательства этого получит Международный суд.

Во время интервью Time Зеленский рассказал, что в первые часы войны 24 февраля россияне дважды пытались штурмовать Офис Президента . Тогда главе государства сообщили, что российские ударные группы спустились с парашютами в центр Киева и их задача – убить или захватить президента и его семью. Вокруг правительственного квартала начались перестрелки. Охранники выключили свет и привезли для Зеленского и десятка его помощников бронежилеты и автоматы. Тогда в Офисе Президента находилась и семья президента.

Во время брифинга в Украинском доме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что украинские власти имеют план на случай убийства кого-то из руководства государства . Однако план действий на случай, если бы врагу удалось совершить покушение на него, президент не раскрыл.

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