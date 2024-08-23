Искали ребенка более 200 человек. То, что мальчик нашелся, назвали "чудесным" спасением.

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Мальчик питался листьями и дикими плодами

Мальчик потерялся после того, как пошел играть со своими братьями и сестрами у ручья, но домой решил вернуться сам.

Полиция начала поиски уже через несколько часов после исчезновения ребенка. К поисковой операции привлекли более 200 человек, среди которых полицейские, военные и волонтеры. Сначала следователи просмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы исключить возможность похищения.

Мальчика нашли в среду, 21 августа, после того, как местный фермер услышал слабые крики в лесу. Это было примерно в 6 километрах от места исчезновения ребенка.

Мужчина рассказал, что мальчик был настолько истощен и слаб, что не мог стоять.

Я поднял его, и он сказал, что устал и голоден, и спросил, есть ли у меня что-нибудь поесть,

– рассказал спаситель ребенка.

Как стало известно, мальчик выжил только благодаря листьям и диким плодам, что росли в лесу.