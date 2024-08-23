Шукали дитину понад 200 осіб. Те, що хлопчик знайшовся, назвали "чудесним" порятунком.

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Хлопчик харчувався листям і дикими плодами

Хлопчик загубився після того, як пішов бавитися зі своїми братами та сестрами біля струмка, але додому вирішив повернутися сам.

Поліція розпочала пошуки уже через декілька годин після зникнення дитини. До пошукової операції залучили понад 200 осіб, серед яких поліцейські, військові та волонтери. Спочатку слідчі переглянули камери відеоспостереження, щоб виключити можливість викрадення.

Хлопчика знайшли в середу, 21 серпня, після того, як місцевий фермер почув слабкі крики в лісі. Це було приблизно за 6 кілометрів від місця зникнення дитини.

Чоловік розповів, що хлопчик був настільки виснажений і слабкий, що не міг стояти.

Я підняв його, і він сказав, що втомився і голодний, і запитав, чи є у мене що-небудь поїсти,

– розповів рятівник дитини.

Як стало відомо, хлопчик вижив лише завдяки листю і диким плодам, що росли у лісі.