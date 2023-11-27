Во временно оккупированном Донецке – "хлопок": взрывы слышали и в российской Рязани

Российские захватчики продолжают жаловаться на сезон цветения "хлопка". Вечером 27 ноября взрывы прогремели во временно оккупированном Донецке.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, громкие звуки также слышали и в российской Рязани, передает 24 Канал.

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В Донецке после взрыва произошел "хлопок"

Взрывы во временно оккупированном Донецке раздались около 20 часов 40 минут. Очевидцы сообщали, что после громких звуков в небе появилось зарево.

В Донецке после взрывов в небе видели вспышку: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что "хлопок" образовался в пролетарском районе оккупированного города. В то же время вспышку видели и жители нескольких соседних районов в Донецке.

Взрыв в Донецке вспыхнул в Пролетарском районе: смотрите видео

Прокомментировал "хлопок" в Донецке и советник городского главы временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что россияне "опять курят не там, где надо".



Андрющенко показал взрыв в Донецке / Фото из телеграм-канала Петра Андрющенко

Пока оккупанты не комментировали, где именно и почему произошел взрыв в Донецке. Кроме того, доподлинно неизвестно, есть ли в результате "хлопка" пострадавшие.

В Рязани также жаловались на громкие звуки

Через несколько минут после сообщений о "хлопке" в Донецке взрывы также прогремели и в российском городе Рязань. Там очевидцы говорили об "атаке неизвестных беспилотников в небе".

В Рязани раздавались громкие взрывы: смотрите видео

По данным жителей города, российская противовоздушная оборона якобы сбила "два беспилотника самолетного типа" в Железнодорожном районе города. Взрывы слышали и жители других районов Рязани.

В Рязани работала российская ПВО: смотрите видео

Впоследствии прокомментировали инцидент в Рязани и в министерстве обороны России. Там в пропагандистском духе заявили, что якобы уничтожили "1 украинский беспилотник", а не два, как сообщали очевидцы.

В Рязани "уничтожили" беспилотник: смотрите видео

На кадрах можно увидеть, как от "работы российского ПВО" остался след из черного дыма. Местные также слышали звуки над железнодорожным вокзалом города, рядом с которым расположен аэродром.

В Рязани слышали взрывы у железнодорожного вокзала и аэродрома: смотрите видео

Очевидцы также говорили, что один из БПЛА был сбит на подлете к рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. Куда именно упали обломки дрона – уточняется.

В Рязани могли атаковать нефтеперерабатывающий завод: смотрите видео

Пока российские пропагандисты не сообщали о пострадавших в результате этой атаки. Кроме того, доподлинно неизвестно, были ли в Рязани какие-либо повреждения после "обстрела беспилотниками".