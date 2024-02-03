Во время голосования за представителя Украины на Евровидение "упала" Дия

3 февраля состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2024. В момент голосования украинцы столкнулись с тем, что приложение Дія "легло" и не работает. Пользователи не могут отдать свой голос.

Украинцы 3 февраля определяются с тем, кто представит нашу страну на песенном конкурсе Евровидение-2024 в Мальме. Голосовать за своих фаворитов можно было только через приложение Дия. Но произошло непредсказуемое – оно перестало работать на моменте голосования.

Читайте также Прямой эфир в записи: ведущие Нацотбора удивили заявлением о новых правилах

Действие перестало работать

После выступления всех участников ведущие объявили о старте голосования. Журналисты редакции 24 Канала сразу же бросились голосовать за своего фаворита. Впрочем, сделать этого не удалось. Сначала приложение Дия яростно глючило. Позже таки удалось войти в раздел "Сервисы", но после выбора пункта "Опрос" приложение выбрасывало сообщение: "К сожалению, произошла ошибка".

По состоянию на 20:46 приложению Дия лучше не стало. Оно до сих пор не работает. Поэтому, отдать свой голос украинцы не могут.

Журналист Макс Щербина метко пошутил по этому поводу. На своей странице в сети X он опубликовал забавный пост.



Дия не выдержала давления от желающих голосовать на Нацотборе / Скриншот

Поэтому от Украины на Евровидение едет группа На жаль с песней "Произошла ошибка", большое спасибо,

– написал он.

В 20:48 в телеграмме приложения Дия появился пост. В нем просят немного подождать и попробовать проголосовать снова.

"Сколько желающих проголосовать за своего кандидата-фаворита Нацотбора! Дии надо немножко времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Поэтому, если у вас не открывается Опрос – попробуйте проголосовать через несколько минут!" – призывают украинцев.

С целью соблюдения мер безопасности сами выступления участников Нацотбора состоялись 2 февраля. Поэтому, украинцам показывают запись их живых выступлений. И по замыслу организаторов после голосования ведущие 3 февраля должны были бы из укрытия выйти в прямой эфир и объявить, кому удалось одержать победу в Нацотборе на Евровидение-2024.

На фоне этого крайне забавными являются вставки ведущих о "тянуть время". Ведь по состоянию на 21:00 Дия не смогла прийти в себя. А это означает, что украинцы до сих пор не смогли отдать свой голос за фаворита, которого хотели бы увидеть на сцене песенного конкурса в мае в шведском Мальме.