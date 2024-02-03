Українці 3 лютого визначаються з тим, хто представить нашу країну на пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було лише через застосунок Дія. Але сталося непередбачуване – він перестав працювати на моменті голосування.
Під час голосування за представника України на Євробачення "упала" Дія
3 лютого відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення 2024. У момент голосування українці стикнулися з тим, що застосунок Дія "ліг" і не працює. Користувачі не можуть віддати свій голос.