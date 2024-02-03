Українці 3 лютого визначаються з тим, хто представить нашу країну на пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було лише через застосунок Дія. Але сталося непередбачуване – він перестав працювати на моменті голосування.