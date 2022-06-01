Во время игр в песочнице дети обнаружили противопехотную мину

Россияне оставили в Украине очень много опасных "сюрпризов". Подлый враг готов жестоко убивать даже маленьких детей.

Минирование – один из многих способов, которым российские кафиры пытаются убить мирных украинцев. Рашисты настолько подлы и циничны, что минуют тела убитых ими людей и даже детские площадки.

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Мина в детской песочнице

Во время игр в песочнице в одном из городов дети натолкнулись на вражескую мину. Как выяснилось, "игрушкой" была ПОМ-2 – противопехотная осколочная мина кругового поражения. Подобные мины запрещены на международном уровне, но дикие российские варвары были среди тех стран, которые не голосовали за запрет и работают над новыми модификациями этого оружия.

Пиротехники обезвредили мину там, где ее обнаружили дети. Спасатели просят объяснить всем детям опасность проявления интереса к незнакомым предметам и научить их правильно себя вести при обнаружении таких предметов. Ни при каких обстоятельствах детям нельзя брать в руки ничего незнакомого, обо всех "находках" нужно немедленно сообщать взрослым.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Нападение на Украину из Беларуси до сих пор возможно. Под прикрытием "учений" белорусы проводят подготовку своих войск вблизи украинских границ. Стало известно, что белорусская армия отрабатывает опрокидывание своих сил на большие расстояния и их деятельность на незнакомой местности.

Российские оккупанты снова совершили обстрел Николаева. 4 вражеских снаряда прилетели в жилой квартал . К сожалению, в результате атаки рашистов погиб человек. Также россияне повредили линии одной из подстанций.

Главарь боевиков псевдореспублики "ДНР" Денис Пушинлин получил ранения в Лимане. В МВД подтвердили ранение рашиста, которому давно пора Захарченко, "Гиви" и "Моторолы". Согласно имеющейся информации, тот приехал в Лиман назначать своего "мэра", но "что-то пошло не так". Насколько серьезное ранение у Пушилина пока неизвестно.

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