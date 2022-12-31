Во время массированного удара Россия запустила по Украине более 20 ракет: сколько удалось сбить

В субботу, 31 декабря, государство-террорист Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие украинцы.

По информации Валерия Залужного, противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования. Вражеские ракеты выпускали с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

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Сколько российских ракет удалось сбить

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 12 крылатых ракет:

6 – в пределах Киевской,

5 – Житомирской,

1 – Хмельницкой областей.

Стоит добавить, что ранее заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк сказал, что большинство воздушных целей сбили украинская авиация и силы ПВО.

Однако в Соломенском районе ракетным ударом поврежден частный дом, а в Печерском районе ракета попала в гостиницу. Кроме того, есть разрушения в Голосеевском районе.

Последствия ракетной атаки 31 декабря: главное