Во время массированного удара Россия запустила по Украине более 20 ракет: сколько удалось сбить

31 декабря 2022, 16:18
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В субботу, 31 декабря, государство-террорист Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие украинцы.

По информации Валерия Залужного, противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования. Вражеские ракеты выпускали с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

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Сколько российских ракет удалось сбить

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 12 крылатых ракет:

  • 6 – в пределах Киевской,
  • 5 – Житомирской,
  • 1 – Хмельницкой областей.

Стоит добавить, что ранее заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк сказал, что большинство воздушных целей сбили украинская авиация и силы ПВО.

Однако в Соломенском районе ракетным ударом поврежден частный дом, а в Печерском районе ракета попала в гостиницу. Кроме того, есть разрушения в Голосеевском районе.

Последствия ракетной атаки 31 декабря: главное

  • В Хмельницком количество раненых выросло до семи человек, трое из них – в тяжелом состоянии. Часть города обесточена, – сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.
  • Кроме того, в результате российской атаки на гражданские объекты Киева 1 человек погиб, 20 – пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым – медики оказали помощь на месте.
  • В Краматорском горсовете в 14:19 сообщили о ракетном ударе по промышленной зоне города. По имеющимся данным, обошлось без жертв.
  • Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Запорожье враг повредил жилые дома при ударе. О масштабах разрушений и пострадавших пока не известно.
Автор: Анна Романюк