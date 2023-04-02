Об этом рассказал заместитель директора Днепропетровского исторического музея имени Яворницкого Юрий Фаныгин. Он сообщил, что ложечки уже вернулись к своим владельцам.

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Как нашли похищенные вещи

Во время разминирования в районе села Здвижовка Бучанского района во вражеском блиндаже украинские военные обнаружили две именные ложки с данными двух детей. На них были указаны даты рождения: 17 января 2006 и 12 августа 2008 года.

Именные ложечки, которые похитили оккупанты / Фото Юрий Фаныгин

Впоследствии оказалось, что оккупанты украли их у местных жителей. Бойцы ВСУ передали ложечки бабушки детей. Сейчас дети вместе с мамой находятся за границей.

ВСУ передали находку бабушке / Фото Юрий Фаныгин

"У них украли и уничтожили все. Но ложечки вернулись. В этой истории чудо – все!", – написал Фаныгин.

Годовщина деоккупации Киевской области: коротко