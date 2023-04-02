Об этом рассказал заместитель директора Днепропетровского исторического музея имени Яворницкого Юрий Фаныгин. Он сообщил, что ложечки уже вернулись к своим владельцам.
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Как нашли похищенные вещи
Во время разминирования в районе села Здвижовка Бучанского района во вражеском блиндаже украинские военные обнаружили две именные ложки с данными двух детей. На них были указаны даты рождения: 17 января 2006 и 12 августа 2008 года.
Именные ложечки, которые похитили оккупанты / Фото Юрий Фаныгин
Впоследствии оказалось, что оккупанты украли их у местных жителей. Бойцы ВСУ передали ложечки бабушки детей. Сейчас дети вместе с мамой находятся за границей.
ВСУ передали находку бабушке / Фото Юрий Фаныгин
"У них украли и уничтожили все. Но ложечки вернулись. В этой истории чудо – все!", – написал Фаныгин.
Годовщина деоккупации Киевской области: коротко
- В результате успешных и решительных действий украинских защитников Киевская область была полностью освобождена от российских окупантов 2 апреля 2022 года.
- Валерий Залужный – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины – заявил, что деоккупация Киевской области продемонстрировала миру, что украинцы не уступят ни один клочок своей земли, преступления российских военных в Буче навсегда запечатлелись в национальной памяти.
- 31 марта, в годовщину освобождения Бучи, президент Владимир Зеленский посетил туда вместе с лидерами Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы. Зеленский подчеркнул, что уже прошел год, как российских окупантов выгнали из Бучи.
- На улицах города свет увидел российское зло без маскировки. Кремль хотел принести это на другие улицы Украины и мира. Однако украинский народ остановил захватчиков.