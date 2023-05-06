Резников заявил, что во время операции по увольнению Херсона в ВСУ были минимальные потери
Источник:"Мир наизнанку"
Успех контрнаступления ВСУ состоит именно в правильной и профессиональной организации подготовки. Именно поэтому при освобождении Херсона потери были минимальными.
Планирование командования правильное, грамотное и продуманное. Об этом Резников рассказал в проекте журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром".
Кстати говоря Думал, что в глубоком тылу – Резников рассказал, как российский генерал попал в плен
Как Украина планировала наступление
Планирование заключается в применении всех сил и средств, ситуативной осведомленности, а также – мастерства наших военных-десантников.
Резников подчеркнул, что необходимо развивать украинский БпЛА-сектор – чтобы Украина не зависела от кого-то. Ведь осведомленность и видимость ситуации на фоне является одним из ключевых моментов при наступлении.
Во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ использовали систему "Глаза". Об этом не объявляли, но у Украины есть система, в которой есть оператор, имеющий контакт с другими, а координирующие действия военных на земле.
Как готовили Херсон
По словам Резникова, подготовка к деоккупации правобережья Херсона заняла немало времени. Работа планировалась заранее и капитально.
Чтобы освободить Херсон, обстреливали мосты и переправы. Все для того, чтобы "не идти в лоб". Таким образом можно заключить, что Херсонская операция – это немного потерь.