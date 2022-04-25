Во время протестов в Париже на полицию пыталось наехать авто: произошла стрельба, есть погибшие
25 апреля 2022 , 03:37Читати новину українською
Источник:Agence France-Presse
Выборы президента Франции не обошлись без инцидента. Ле Пен признала свое поражение, но связывающие с Россией "Желтые жилеты" решили напомнить о себе и вышли на протест в Париже.
Молодые протестующие решили совершить нападение на полицейских. Попытка провокации завершилась трагически.
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Попытка наезда на полицейских
В центре Парижа полицейские вынуждены были открыть огонь по автомобилю. Он остановился по требованию патрульных, но впоследствии водитель неожиданно нажал на педаль газа и поехал прямо на полицейских.
Один из правоохранителей с целью самозащиты открыл огонь по автомобилю. В результате два человека в авто погибли, еще один человек получил ранения.
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