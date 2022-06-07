Во время тревоги произошел сбой программного обеспечения

Во время воздушной тревоги в некоторых районах, в частности, Львова, не сработали сирены. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что произошел технический сбой.

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По словам Козицкого, из-за сбоя сирены в некоторых районах Львова прозвучали с опозданием. Глава Львовской ОВ подчеркнул, что сейчас система работает в штатном режиме.

В телеграмм-канале "Уведомление ЦЗ", информирующем о ракетной угрозе, сообщили , что во время объявления сигнала "воздушная тревога" произошел сбой программного обеспечения.

В результате система оповещения Львовской области сработала не по протоколу. Сообщается, что специалисты установили причину сбоя, после чего работа программного обеспечения возобновлена.

Кстати , Бой длился 14 часов: львовские десантники серьезно уничтожили элитный полк России.

Предыдущие ракетные удары россиян по Львовщине

Вооруженные силы России вечером 1 июня атаковали Львовскую область . Армия агрессора выпустила ракеты по Стрыйскому району. Ракеты кафиров попали в транспортную инфраструктуру .

Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате ракетного удара россиян по железной дороге, к сожалению, 5 человек получили ранения .

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Обстрел привел к тому, что были заблокированы 3 пассажирских поезда . В Укрзализныце рассказал, что из-за ракетного удара пришлось задержать сразу 15 поездов.

В конце концов, все поезда, задерживавшиеся из-за ракетного удара российских войск, продолжили движение .

Вечером 3 июня во Львовской области снова звучали звуки взрывов . Сообщения о взрывах в СМИ и социальных сетях появились около 22:58.

Добавим, что помешают циничным планам российских военных стоят подразделения противовоздушной обороны. Вечером 19 мая была угроза ракетного удара по Львовщине. Но силам ПВО удалось сбить вражескую крылатую ракету .

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