Під час тривоги стався збій програмного забезпечення

Під час повітряної тривоги у деяких районах, зокрема Львова, не спрацювали сирени. Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що стався технічний збій.

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За словами Козицького, через збій сирени у деяких районах Львова пролунали із запізненням. Глава Львівської ОВА наголосив, що зараз система працює у штатному режимі.

У телеграм-каналі "Оповіщення ЦЗ", який інформує про ракетну загрозу, повідомили, що під час оголошення сигналу "повітряна тривога" стався збій програмного забезпечення.

Унаслідок цього система оповіщення Львівської області спрацювала не за протоколом. Повідомляється, що фахівці встановили причину збою, після чого робота програмного забезпечення відновлена.

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Попередні ракетні удари росіян по Львівщині

Збройні сили Росії ввечері 1 червня атакували Львівську область. Армія агресора випустила ракети по Стрийському району. Ракети окупантів влучили у транспортну інфраструктуру.

Згодом очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ракетного удару росіян по залізниці, на жаль, 5 людей отримали поранення.

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Обстріл призвів до того, що були заблоковані 3 пасажирські поїзди. В Укрзалізниці розповів, що через ракетний удар довелося затримати відразу 15 потягів.

Зрештою всі поїзди, які затримувалися через ракетний удар російських військ, продовжили рух.

Увечері 3 червня у Львівській області знову лунали звуки вибухів. Повідомлення про вибухи у ЗМІ та соціальних мережах з'явилися близько 22:58.

Додамо, що на заваді цинічним планам російських військових стоять підрозділи протиповітряної оборони. Увечері 19 травня була загроза ракетного удару по Львівщині. Та силам ППО вдалося збити ворожу крилату ракету.

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