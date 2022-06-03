Про вибухи повідомляють ЗМІ та очевидці. Слідкуйте за оновленнями місцевої влади та довіряйте інформації з офіційних джерел.

Важливо В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: негайно прямуйте в укриття

Перші повідомлення про вибухи з'явилися близько 22:58. За 40 хвилин до цього в області оголосили про повітряну тривогу.

Що важливо пам'ятати, коли почули вибухи

Якщо ви почули вибухи – важливо пам'ятати, що звуки могли пролунати й через роботу сил ППО. Однак неможливо передбачити, куди саме можуть впасти уламки від ворожої ракети, тому важливо перебувати в укриттях.

Крім того, наголошуємо, що заборонено під час повітряної тривоги поширювати кадри, на яких видно роботу ППО.

Також варто зауважити, що у випадку "прильоту" суворо заборонено поширювати будь-які фото чи відео з наслідками вибуху та навіть адресу місця, куди влучила ракета. Під час тривоги це може скоригувати вогонь противника. Поширюючи такі матеріали, ви наражаєте на небезпеку не лише себе та своїх близький, але й усе своє місто чи село.

Попередній обстріл Львівщини

Увечері 1 червня під час повітряної тривоги на території Львівської області пролунали вибухи в Стрийському та Самбірському районах.

Після атаки голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про 2 постраждалих. Однак кількість осіб, які зазнали травм через обстріл зросла до 5 осіб – троє у Стрийському районі та двоє у Самбірському. Окупанти влучили в об'єкт транспортної інфраструктури.

Четверо постраждалих у стані середньої важкості госпіталізовані до лікарень, ще одна людина зазнала легких ушкоджень, тому обійшлося без госпіталізації.

Згодом стало відомо – російські окупанти випустили по території Львівської області 4 ракети з акваторії Чорного моря. Через атаку Укрзалізниця повідомила про затримку низки поїздів.

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