Фотографы зафиксировали, как американский лидер занял Владимира Зеленского.
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Отметим, что в твиттере американский лидер отметил, что находится в Киеве, чтобы "подтвердить непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".
Байден с Зеленским в Киеве / Фото УП
Несмотря на то, что визит не был анонсирован, украинцы приятно удивлены и тронуты мощной поддержкой американцев. Чего не скажешь о россиянах, у них началась массовая истерия: оккупанты призывают бомбить Киев, "ударить ядеркой", запустить "Кинжалы".
Визит Байдена в Киев: главное
- Президент США приехал в Киев и встретился с президентом Украины и его командой, чтобы обсудить расширенную поддержку Украины, сообщили в Белом доме.
- Кроме того, Байден объявил новый пакет помощи , в который вошли артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения.
- Также в течение недели Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против России.