Фотографы зафиксировали, как американский лидер занял Владимира Зеленского.

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Отметим, что в твиттере американский лидер отметил, что находится в Киеве, чтобы "подтвердить непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".



Байден с Зеленским в Киеве / Фото УП

Несмотря на то, что визит не был анонсирован, украинцы приятно удивлены и тронуты мощной поддержкой американцев. Чего не скажешь о россиянах, у них началась массовая истерия: оккупанты призывают бомбить Киев, "ударить ядеркой", запустить "Кинжалы".

Визит Байдена в Киев: главное