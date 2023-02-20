Фотографи зафіксували, як американський лідер обійняв Володимира Зеленського. Візит Байдена до Києва – це потужний сигнал ворогу.

Дивіться також В ОП озвучили перші подробиці зустрічі Байдена з Зеленським

Зазначимо, що у твітері американський лідер зазначив, що знаходиться в Києві, щоб "підтвердити непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України".

Байден із Зеленським у Києві / Фото УП

Попри те, що візит не був анонсований, українці приємно здивовані та зворушені потужною підтримкою американців. Чого не скажеш про росіян, у них почалась масова істерія: окупанти закликають бомбити Київ, "вдарити ядеркою", запустити "Кинжали".

Візит Байдена до Києва: головне