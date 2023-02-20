Фотографи зафіксували, як американський лідер обійняв Володимира Зеленського. Візит Байдена до Києва – це потужний сигнал ворогу.
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Зазначимо, що у твітері американський лідер зазначив, що знаходиться в Києві, щоб "підтвердити непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України".
Байден із Зеленським у Києві / Фото УП
Попри те, що візит не був анонсований, українці приємно здивовані та зворушені потужною підтримкою американців. Чого не скажеш про росіян, у них почалась масова істерія: окупанти закликають бомбити Київ, "вдарити ядеркою", запустити "Кинжали".
Візит Байдена до Києва: головне
- Президент США приїхав у Київ і зустрівся з президентом України та його командою, щоб обговорити розширену підтримку України, повідомили у Білому домі.
- Крім цього, Байден оголосив новий пакет допомоги, до якого увійшли артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження.
- Також впродовж тижня Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти Росії.