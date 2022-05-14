Во всех направлениях воины показывают героизм, – Наев посетил военных, защищающих Украину

Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону и давать достойный ответ на все атаки врага. При этом они показывают невероятную отвагу и героизм.

Об этом 13 мая заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Он посетил этот день посетил позиции наших защитников сразу в трех операционных зонах Востока Украины.

Всего за сутки В зоне ООС украинские бойцы отбили 10 атак врага: уничтожили немало танков и бронетехники

Ситуация остается сложной

В районах выполнения боевых задач в зоне ООС и дальше продолжаются ожесточенные бои. Однако, несмотря на тяжелое положение, ВСУ уверенно контролируют ситуацию.

Каждый день враг атакует наши оборонные позиции батальонными и ротными тактическими группами, а также наносит огневое поражение всеми имеющимися у него огневыми средствами. Во всех направлениях наши защитники демонстрируют немалые подвиги и героизм, – подчеркнул командующий.

Генерал-лейтенант также добавил, что украинцы веками сражались за свою свободу. Однако именно на нынешнее поколение выпало очень тяжелое испытание защиты территориальной целостности и суверенитета Украины.

Враг пытается прорвать оборону

По словам служащего, российское командование сейчас бросает в бой все накапливавшие до этого силы. Враг традиционно пытается прорвать оборону, чтобы выйти на границу Луганской и Донецкой областей.

Самые большие битвы непрерывно продолжаются по трем направлениям:

Сватовском;

Попаснянском;

Донецке.

Однако в Харьковском направлении украинские подразделения уже не только держат оборону. Они начали улучшать свое тактическое положение.

Обращение Наева после посещения позиций бойцов: смотрите видео

Наши артиллеристы срывают планы россиян

Высокопоставленный представитель Пентагона 13 мая прокомментировал ситуацию в Украине. Он заявил, что украинская артиллерия наносит очень много сокрушительных ударов по оккупантам. В частности, крайне успешны обстрелы вражеских позиций на Востоке.

Мол, из-за этого планы наступлений совершенно срываются . В качестве примера представитель Пентагона привел участок между Изюмом и Славянском. Там долгое время идут тяжелые бои, однако россияне так и не смогли достичь там большого прогресса.

Также чиновник рассказал, что артиллеристы ВСУ вскоре станут еще эффективнее. Накануне около 30 украинских военных прошли курс технического обслуживания американских гаубиц М777 . До этого научились ими владеть 370 украинских защитников и защитниц.

В тему – ВСУ "охотились" 2 вражеских артиллерийских пушки "Пион": смотрите видео