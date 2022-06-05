Во второй половине сентября в России очень почувствуют санкции, – политолог

Экономически россияне оказались несколько сильнее, чем они сами думали, но во всех остальных областях – все на очень слабом уровне. Именно поэтому политический режим в России может просто не выдержать.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он также отметил, что все руководители властной верхушки России привыкли к безграничному и неисчерпаемому ресурсу.

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Сегодня же, бюджет России ограничен и это влияет на настроения политических элит в России, отмечает политолог.

Думаю, что после 11 сентября (день Единых выборов в России – ред. 24 канал), все россияне так испытают санкции, что они и не представляли, что такое затруднение существует,

– убежден Олег Саакян.

По словам эксперта, для обычного населения России показывали по телевидению "имитацию хорошей жизни", а сами политики и руководители вливали сумасшедшие средства на войну против Украины.

В таком случае, по мнению Саакяна, системы управления ждет очень большой стресс и выдержит ли она это - очень большой вопрос.

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Новая тактика пропутинских олигархов, активы которых заморожены и запрещен въезд – массово подавать иски в Генеральный суд в Люксембурге с целью обжаловать санкции. В суде уже есть как минимум 18 таких исков (в их числе – Абрамович, Фридман, Мордашов, Шувалов, Тимченко, Усманов).

До конца 2022 г. – 90% всей нефти Россия продать не сможет. У России есть определенная "защитная подушка", поэтому еще некоторое время, средства будут поступать. Однако в среднесрочной перспективе это все же неподъемный удар для российской экономики.

Российские кафиры раньше вывозили из Украины стиральные машинки, унитазы, телевизоры и другую технику, которую бессовестно воровали в домах украинцев. Однако теперь их дикость дошла до ручки – россияне передают родным магниты на холодильник.

Захватчики больше месяца находились на территории Чернобыльской АЭС. Убегая со станции, они вывезли с собой или уничтожили украинское оборудование на общую сумму около 135 миллионов долларов. За время оккупации атомной электростанции россияне убили 9 работников , а 5 – похитили.

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