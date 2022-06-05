Во второй раз за ночь почти во всей Украине – воздушная тревога: в Одессе сообщают о взрывах
В Украине из-за угрозы вражеских обстрелов второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. В частности, сирены раздаются в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской и других областях.
Услышав сирены, сразу нужно идти в укрытие. Ведь с начала полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов погибло много мирных жителей.
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В большинстве областей объявили воздушную тревогу
Из-за угрозы вражеских авиаударов в украинских городах во второй раз за ночь начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
- Черниговской области;
- Закарпатской области;
- Киевской области;
- Тернопольской области;
- Ровенской области;
- Ивано-Франковской области;
- Житомирской области;
- Донецкая область;
- Волынской области;
- Львовской области;
- Хмельницкая область;
- Винницкой области;
- Сумской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Запорожской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Николаевской области;
- Черновицкой области;
- Одесской области.
Также воздушная тревога длится в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля, то есть более 61 дня назад. Сирены не звучали только на частично оккупированной россиянами Херсонщине.Обратите внимание! Сразу после объявления воздушной тревоги в Одессе сообщили о взрывах. Пока неизвестно были ли это звуки работы системы противовоздушной обороны, или ракета оккупантов куда-то попала. В любом случае во время воздушной тревоги очень важно находиться в безопасном месте.
Карта воздушных тревог по состоянию на 5:21 / Скриншот alerts.in.ua
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Кратко о последних вражеских обстрелах
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты выпустили по украинским городам уже более 2,5 тысячи разнообразных ракет.
- В частности, на Донбассе 4 июня в результате вражеских обстрелов вспыхнул масштабный пожар в Свято-Успенской Святогорской Лавре. Пламя полностью охватило главный храм святыни. Там скрывались около 300 человек, среди которых были священники и дети.
- В тот же день захватчики в очередной раз обстреляли пограничные территории Сумской области. Россияне сбросили два боеприпаса.
- Но пока признаков того, что они могут возобновить наступление, нет. По словам экспертов, враг сохраняет напряжение, чтобы украинские защитники не переместились на помощь на Восток.
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