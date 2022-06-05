Во второй раз за ночь почти во всей Украине – воздушная тревога: в Одессе сообщают о взрывах

5 июня 2022 , 05:10
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В Украине из-за угрозы вражеских обстрелов второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. В частности, сирены раздаются в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской и других областях.

Услышав сирены, сразу нужно идти в укрытие. Ведь с начала полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов погибло много мирных жителей.

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В большинстве областей объявили воздушную тревогу

Из-за угрозы вражеских авиаударов в украинских городах во второй раз за ночь начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

  • Черниговской области;
  • Закарпатской области;
  • Киевской области;
  • Тернопольской области;
  • Ровенской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Житомирской области;
  • Донецкая область;
  • Волынской области;
  • Львовской области;
  • Хмельницкая область;
  • Винницкой области;
  • Сумской области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Запорожской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • Николаевской области;
  • Черновицкой области;
  • Одесской области.

Также воздушная тревога длится в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля, то есть более 61 дня назад. Сирены не звучали только на частично оккупированной россиянами Херсонщине.

Обратите внимание! Сразу после объявления воздушной тревоги в Одессе сообщили о взрывах. Пока неизвестно были ли это звуки работы системы противовоздушной обороны, или ракета оккупантов куда-то попала. В любом случае во время воздушной тревоги очень важно находиться в безопасном месте.


Карта воздушных тревог по состоянию на 5:21 / Скриншот alerts.in.ua

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Автор: Ольга Котів