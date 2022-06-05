Во второй раз за ночь почти во всей Украине – воздушная тревога: в Одессе сообщают о взрывах

В Украине из-за угрозы вражеских обстрелов второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. В частности, сирены раздаются в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской и других областях.

Услышав сирены, сразу нужно идти в укрытие. Ведь с начала полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов погибло много мирных жителей.

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В большинстве областей объявили воздушную тревогу

Из-за угрозы вражеских авиаударов в украинских городах во второй раз за ночь начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Черниговской области;

Закарпатской области;

Киевской области;

Тернопольской области;

Ровенской области;

Ивано-Франковской области;

Житомирской области;

Донецкая область;

Волынской области;

Львовской области;

Хмельницкая область;

Винницкой области;

Сумской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Запорожской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Николаевской области;

Черновицкой области;

Одесской области.

Также воздушная тревога длится в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля, то есть более 61 дня назад. Сирены не звучали только на частично оккупированной россиянами Херсонщине.

Сразу после объявления воздушной тревоги в Одессе сообщили о взрывах. Пока неизвестно были ли это звуки работы системы противовоздушной обороны, или ракета оккупантов куда-то попала. В любом случае во время воздушной тревоги очень важно находиться в безопасном месте.



Карта воздушных тревог по состоянию на 5:21 / Скриншот alerts.in.ua

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Кратко о последних вражеских обстрелах

Президент Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты выпустили по украинским городам уже более 2,5 тысячи разнообразных ракет.

В частности, на Донбассе 4 июня в результате вражеских обстрелов вспыхнул масштабный пожар в Свято-Успенской Святогорской Лавре. Пламя полностью охватило главный храм святыни. Там скрывались около 300 человек, среди которых были священники и дети.

В тот же день захватчики в очередной раз обстреляли пограничные территории Сумской области. Россияне сбросили два боеприпаса.

Но пока признаков того, что они могут возобновить наступление, нет. По словам экспертов, враг сохраняет напряжение, чтобы украинские защитники не переместились на помощь на Восток.

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