Второй раз за вечер во многих областях Украины звучала воздушная тревога
Во многих областях Украины по состоянию на 19:40 23 июня прозвучала воздушная тревога. Это было уже второй раз за вечер.
Угроза ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется. Именно поэтому украинцам напоминают, что нужно срочно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться в местах безопасности необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги.
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Жертвами ракетных ударов стали тысячи украинцев. Поэтому не стоит пренебрегать своей безопасностью.
Об опасности сообщают жителей:
- Волынской области;
- Ровненской области;
- Тернопольской области;
- Житомирской области;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Сумской области.
Залужный о ситуации на фронте
Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины – рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 120 сутки войны России с Украиной.
Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, однако контролируемая,
– заявил Залужный.
Украинские защитники и защитницы вынуждены вести маневренную оборону. В то же время Залужный отметил, что "каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью".
По состоянию на 23 июня в Украину уже прибыли HIMARS. Это американские системы, поражающие цели на далеком расстоянии с высокой точностью. Новость сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил за помощь Ллойда Остина – руководителя Пентагона.
"Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", – заявил Резников.
Обновленные данные от Генштаба ВСУ
- Российские захватчики ведут штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком. Сейчас там идет бой.
- Украинские защитники и защитницы остановили наступление оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска. Врагу нанесли значительные потери. Также удалось остановить наступательные действия захватчиков вблизи Боровского.
- Тем временем на Бахмутском направлении оккупанты открывали огонь из артиллерии разных калибров по позициям ВСУ.
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