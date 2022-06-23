Второй раз за вечер во многих областях Украины звучала воздушная тревога

23 июня 2022 , 19:40
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Во многих областях Украины по состоянию на 19:40 23 июня прозвучала воздушная тревога. Это было уже второй раз за вечер.

Угроза ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется. Именно поэтому украинцам напоминают, что нужно срочно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться в местах безопасности необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги.

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Жертвами ракетных ударов стали тысячи украинцев. Поэтому не стоит пренебрегать своей безопасностью.

Об опасности сообщают жителей:

  • Волынской области;
  • Ровненской области;
  • Тернопольской области;
  • Житомирской области;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Сумской области.
Обратите внимание! Первая массовая воздушная тревога в Украине вечером 23 июня была около 17:47. Тогда она продолжалась примерно 20 – 25 минут.

Залужный о ситуации на фронте

Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины – рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 120 сутки войны России с Украиной.

Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, однако контролируемая,
– заявил Залужный.

Украинские защитники и защитницы вынуждены вести маневренную оборону. В то же время Залужный отметил, что "каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью".

По состоянию на 23 июня в Украину уже прибыли HIMARS. Это американские системы, поражающие цели на далеком расстоянии с высокой точностью. Новость сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил за помощь Ллойда Остина – руководителя Пентагона.

"Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", – заявил Резников.

Обновленные данные от Генштаба ВСУ

  • Российские захватчики ведут штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком. Сейчас там идет бой.
  • Украинские защитники и защитницы остановили наступление оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска. Врагу нанесли значительные потери. Также удалось остановить наступательные действия захватчиков вблизи Боровского.
  • Тем временем на Бахмутском направлении оккупанты открывали огонь из артиллерии разных калибров по позициям ВСУ.

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Автор: Мар'яна Бекало