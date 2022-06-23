Второй раз за вечер во многих областях Украины звучала воздушная тревога

Во многих областях Украины по состоянию на 19:40 23 июня прозвучала воздушная тревога. Это было уже второй раз за вечер.

Угроза ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется. Именно поэтому украинцам напоминают, что нужно срочно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться в местах безопасности необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги.

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Жертвами ракетных ударов стали тысячи украинцев. Поэтому не стоит пренебрегать своей безопасностью.

Об опасности сообщают жителей:

Волынской области;

Ровненской области;

Тернопольской области;

Житомирской области;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Сумской области.

Залужный о ситуации на фронте

Первая массовая воздушная тревога в Украине вечером 23 июня была около 17:47. Тогда она продолжалась примерно 20 – 25 минут.

Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины – рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 120 сутки войны России с Украиной.

Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, однако контролируемая,

– заявил Залужный.

Украинские защитники и защитницы вынуждены вести маневренную оборону. В то же время Залужный отметил, что "каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью".

По состоянию на 23 июня в Украину уже прибыли HIMARS. Это американские системы, поражающие цели на далеком расстоянии с высокой точностью. Новость сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил за помощь Ллойда Остина – руководителя Пентагона.

"Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", – заявил Резников.

Обновленные данные от Генштаба ВСУ

Российские захватчики ведут штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком. Сейчас там идет бой.

Украинские защитники и защитницы остановили наступление оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска. Врагу нанесли значительные потери. Также удалось остановить наступательные действия захватчиков вблизи Боровского.

Тем временем на Бахмутском направлении оккупанты открывали огонь из артиллерии разных калибров по позициям ВСУ.

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