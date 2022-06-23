Загроза ракетних ударів по всій території України зберігається. Саме тому українцям нагадують, що потрібно терміново йти в укриття цивільного захисту. Перебувати у місцях безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги, інформує 24 канал.

Зауважте Росіяни у Миколаєві знищили майно США вартістю близько 280 мільйонів доларів

Жертвами ракетних ударів вже стали тисячі українців. Тому не варто легковажити своєю безпекою.

Про небезпеку повідомляли жителів:

Волинської області;

Рівненської області;

Тернопільської області;

Житомирської області;

Київської області;

Черкаської області;

Кіровоградської області;

Дніпропетровської області;

Запорізької області;

Полтавської області;

Харківської області;

Сумської області.

Зауважте! Перша масова повітряна тривога в Україні увечері 23 червня була близько 17:47. Тоді вона тривала приблизно 20 – 25 хвилин.

Залужний про ситуацію на фронті

Валерій Залужний – головнокомандувач Збройних Сил України – розповів про ситуацію на фронті станом на 120 добу війни Росії з Україною.

Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована,

– заявив Залужний.

Українські захисники та захисниці змушені вести маневрену оборону. Водночас Залужний наголосив, що "кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кров'ю".

Станом на 23 червня в Україну вже прибули HIMARS. Це – американські системи, які вражають цілі на далекій відстані з високою точністю. Новину повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він подякував за допомогу Ллойду Остіну – очільнику Пентагона.

"Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких з них", – заявив Резніков.

Оновлені дані від Генштабу ЗСУ

Російські загарбники ведуть штурмові дії, аби встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Наразі там триває бій.

Українські захисники та захисниці зупинили наступ окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська. Ворогові завдали значних втрат. Також вдалося зупинити наступальні дії загарбників поблизу Борівського.

Тим часом на Бахмутському напрямку окупанти відкривали вогонь з артилерії різних калібрів по позиціях ЗСУ.

Зауважте – ЗСУ ще раз вдарили по острову Зміїний: дивіться відео