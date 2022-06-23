Загроза ракетних ударів по всій території України зберігається. Саме тому українцям нагадують, що потрібно терміново йти в укриття цивільного захисту. Перебувати у місцях безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги, інформує 24 канал.
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Жертвами ракетних ударів вже стали тисячі українців. Тому не варто легковажити своєю безпекою.
Про небезпеку повідомляли жителів:
- Волинської області;
- Рівненської області;
- Тернопільської області;
- Житомирської області;
- Київської області;
- Черкаської області;
- Кіровоградської області;
- Дніпропетровської області;
- Запорізької області;
- Полтавської області;
- Харківської області;
- Сумської області.
Залужний про ситуацію на фронті
Валерій Залужний – головнокомандувач Збройних Сил України – розповів про ситуацію на фронті станом на 120 добу війни Росії з Україною.
Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована,
– заявив Залужний.
Українські захисники та захисниці змушені вести маневрену оборону. Водночас Залужний наголосив, що "кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кров'ю".
Станом на 23 червня в Україну вже прибули HIMARS. Це – американські системи, які вражають цілі на далекій відстані з високою точністю. Новину повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він подякував за допомогу Ллойду Остіну – очільнику Пентагона.
"Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких з них", – заявив Резніков.
Оновлені дані від Генштабу ЗСУ
- Російські загарбники ведуть штурмові дії, аби встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Наразі там триває бій.
- Українські захисники та захисниці зупинили наступ окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська. Ворогові завдали значних втрат. Також вдалося зупинити наступальні дії загарбників поблизу Борівського.
- Тим часом на Бахмутському напрямку окупанти відкривали вогонь з артилерії різних калібрів по позиціях ЗСУ.
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