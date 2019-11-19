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      Во Франции обрушился мост: есть погибшие

      11 Читати новину українською
      Во Франции обвалился мост

      В небольшом городке под Тулузой во Франции обрушился подвесной мост. Двое людей погибли, троих удалось спасти.

      Мост рухнул, когда на него въехал грузовик. В этот момент по нему двигался еще и легковой автомобиль, в котором находились четыре человека, пишет Le Figaro.

      Важно! В немецком аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

      Обе машины упали в реку, над которой возвышался мост. Погиб водитель грузовика и 15-летняя девушка, которая как раз находилась в легковой машине.

      Другие пассажиры машины получили легкие повреждения. По предварительной информации, к аварии привела перегрузка моста. Он рассчитан на вес не более 19 тонн. А фура с грузом эту норму превысила. В местной полиции сообщили, что четырех человек удалось спасти.

      Смотрите видео: как выглядит обвалившийся мост сейчас

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Франции Авто Аварии и ДТП
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