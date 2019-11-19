Во Франции обрушился мост: есть погибшие

В небольшом городке под Тулузой во Франции обрушился подвесной мост. Двое людей погибли, троих удалось спасти.

Мост рухнул, когда на него въехал грузовик. В этот момент по нему двигался еще и легковой автомобиль, в котором находились четыре человека, пишет Le Figaro.

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Обе машины упали в реку, над которой возвышался мост. Погиб водитель грузовика и 15-летняя девушка, которая как раз находилась в легковой машине.

Pont de mirepoix sur tarn effondrée pic.twitter.com/CeqJliWqvD — olivier le corre (@olecorre) 2019년 11월 18일

Другие пассажиры машины получили легкие повреждения. По предварительной информации, к аварии привела перегрузка моста. Он рассчитан на вес не более 19 тонн. А фура с грузом эту норму превысила. В местной полиции сообщили, что четырех человек удалось спасти.

Смотрите видео: как выглядит обвалившийся мост сейчас