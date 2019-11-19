У Франції обвалився міст: є загиблі

У невеликому містечку під Тулузою у Франції обвалився підвісний міст. Двоє людей загинуло, трьох вдалося врятувати.

Міст впав, коли на нього в'їхала вантажівка. У цей момент по ньому рухався ще й легковий автомобіль, в якому перебувало четверо людей, пише Le Figaro.

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Обидві машини впали у ріку, над якою височів міст. Загинув водій вантажівки та 15-річна дівчина, що якраз перебувала у легковій автівці.

Pont de mirepoix sur tarn effondrée pic.twitter.com/CeqJliWqvD — olivier le corre (@olecorre) 2019년 11월 18일

Інші пасажири машини дістали легкі ушкодження. За попередньою інформацією, до аварії призвело перевантаження мосту. Він розрахований на вагу не більшу за 19 тонн. А фура з вантажем цю норму перевищила. У місцевій поліції повідомили, що чотирьох людей вдалося врятувати.

Дивіться відео: як виглядає обвалений міст зараз