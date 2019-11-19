09:07
19 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Вічний" Лукашенко. Медвєдєв покинув хор
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 листопада
      Вєсті.UA: Луценко міняє професію. Милованова не вставляє
      Вєсті.UA
      22:08, 18 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      У Франції обвалився міст: є загиблі

      336 Читать новость на русском
      У Франції обвалився міст / www.lefigaro.fr

      У невеликому містечку під Тулузою у Франції обвалився підвісний міст. Двоє людей загинуло, трьох вдалося врятувати.

      Міст впав, коли на нього в'їхала вантажівка. У цей момент по ньому рухався ще й легковий автомобіль, в якому перебувало четверо людей, пише Le Figaro.

      Важливо! У німецькому аеропорту зіштовхнулися два пасажирські літаки

      Обидві машини впали у ріку, над якою височів міст. Загинув водій вантажівки та 15-річна дівчина, що якраз перебувала у легковій автівці.

      Інші пасажири машини дістали легкі ушкодження. За попередньою інформацією, до аварії призвело перевантаження мосту. Він розрахований на вагу не більшу за 19 тонн. А фура з вантажем цю норму перевищила. У місцевій поліції повідомили, що чотирьох людей вдалося врятувати.

      Дивіться відео: як виглядає обвалений міст зараз

       

      Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      сьогодні
      4964
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Франції Аварії та ДТП Авто
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Система образования безнадежно отстала от других отраслей, или Учатся не на ошибках
      сьогодні , 08:40 Система образования безнадежно отстала от других отраслей, или Учатся не на ошибках
      Блог Соцмережі 62
      Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      сьогодні , 08:12 Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      Світлана Попова 1121
      Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      18 листопада , 17:35 Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      755
      Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      сьогодні , 07:15 Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      Інна Жолобович 4963
      "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести
      сьогодні , 06:45 "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести
      Світлана Попова 1560
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук