У німецькому аеропорту зіштовхнулися пасажирські літаки

Інцидент стався в аеропорту німецького Франкфурта у суботу ввечері. Там корейський літак Air Boeing 777 після приземлення зіткнувся з літаком авіакомпанії Air Namibia.

На щастя інцидент не мав серйозних наслідків і ніхто з пасажирів не постраждав, повідомляє DW.

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Наслідком зіткнення стало пошкодження горизонтального стабілізатора у корейського літака та крила у намібійського. Літак Air Namibia після посадки рухався з низькою швидкістю по землі.

Рейс корейського літака, що повинен був повернутися до Сеула, затримали майже на добу внаслідок інциденту. Пасажирам запропонували проживання в готелі.

Втім Федеральне бюро з розслідування авіаційних інцидентів Німеччини має намір дослідити причини зіткнення літаків та встановити, хто ж саме був винуватцем.

Two jets collide after landing in #Frankfurt #airport, no one injured, Air Namibia and Korean air planes pic.twitter.com/0ptboc9YD0 — Alberto Allen (@albertoallen) November 17, 2019

До слова, нещодавно два схожі випадки сталися у Росії та Сполучених Штатах. У московському аеропорту "Шереметьєво" 2 літаки зіткнулися вранці 15 листопада. В аеропорту американського міста Сан-Антоніо, штат Техас, внаслідок невдалої аварійної посадки також зіткнулися два повітряні судна.