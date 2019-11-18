У німецькому аеропорту зіштовхнулися пасажирські літаки
Інцидент стався в аеропорту німецького Франкфурта у суботу ввечері. Там корейський літак Air Boeing 777 після приземлення зіткнувся з літаком авіакомпанії Air Namibia.
На щастя інцидент не мав серйозних наслідків і ніхто з пасажирів не постраждав, повідомляє DW.
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Наслідком зіткнення стало пошкодження горизонтального стабілізатора у корейського літака та крила у намібійського. Літак Air Namibia після посадки рухався з низькою швидкістю по землі.
Рейс корейського літака, що повинен був повернутися до Сеула, затримали майже на добу внаслідок інциденту. Пасажирам запропонували проживання в готелі.
Втім Федеральне бюро з розслідування авіаційних інцидентів Німеччини має намір дослідити причини зіткнення літаків та встановити, хто ж саме був винуватцем.
До слова, нещодавно два схожі випадки сталися у Росії та Сполучених Штатах. У московському аеропорту "Шереметьєво" 2 літаки зіткнулися вранці 15 листопада. В аеропорту американського міста Сан-Антоніо, штат Техас, внаслідок невдалої аварійної посадки також зіткнулися два повітряні судна.
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