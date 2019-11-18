В немецком аэропорту столкнулись пассажирские самолеты

Инцидент произошел в аэропорту немецкого Франкфурта в субботу вечером. Там корейский самолет Air Boeing 777 после приземления столкнулся с самолетом авиакомпании Air Namibia.

К счастью инцидент не имел серьезных последствий и никто из пассажиров не пострадал, сообщает DW.

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Следствием столкновения стало повреждение горизонтального стабилизатора у корейского самолета и крылья в намибийского судна. Самолет Air Namibia после посадки двигался с низкой скоростью по земле.

Рейсы корейского самолета, который должен был вернуться в Сеул, задержали почти на сутки в результате инцидента. Пассажирам предложили проживание в гостинице.

Впрочем Федеральное бюро по расследованию авиационных инцидентов Германии намерено исследовать причины столкновения самолетов и установить, кто же был виновником.

Two jets collide after landing in #Frankfurt #airport, no one injured, Air Namibia and Korean air planes pic.twitter.com/0ptboc9YD0 — Alberto Allen (@albertoallen) November 17, 2019

К слову, недавно два похожих случая произошли в России и Соединенных Штатах. В московском аэропорту "Шереметьево" 2 самолета столкнулись утром 15 ноября. В аэропорту американского города Сан-Антонио, штат Техас, в результате неудачной аварийной посадки также столкнулись два воздушных судна.